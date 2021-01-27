Navalni'nin evleri kapıları kırılarak basıldı

Rusya'da polis, tedavi gördüğü Almanya'nın başkenti Berlin'den döndükten sonra tutuklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin evlerine ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın ofisine baskın yaptı.







Rusya Adalet Bakanlığı'nın "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü İvan Jdanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tutuklu Navalni ve eşi Navalnaya'nın başkent Moskova'daki daireleri ve Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nda arama yapıldığını duyurdu.





Polisin evlere kapıları kırarak girdiğini öne süren Jdanov, aramanın "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle yapıldığını söyledi.





Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni'ye destek amacıyla yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu. Navalni de 31 Ocak'ta protesto gösterilerinin yeniden yapılacağını duyurmuştu.