Navalni'yi savunan avukat grubu korku sebebiyle kendini fesh etti

'Team 29' isimli grup, Rusya'da "istenmeyen kurum" ilan edilen bir Çekyalı organizasyonla bağlantılı olduklarını iddiasıyla savcıların talebiyle internet sitelerinin engellendiğini duyurdu.







Navalni'nin Ocak ayında tutuklanmasından bu yana Moskova muhalif liderin çevresindekilerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Navalni'nin kurumları haziran ayında "radikal" organizasyonlar ilan edilmişti.





Grubun açıklamasında, "Bu durumda Team 29'un aktivitelerine devam etmesi birçok kişiye direkt ve açık bir tehdit oluşturuyor. Bu risk yokmuş gibi davranamayız" denildi.





Açıklamada grubun internetteki tüm içeriklerinin de kaldırılacağı ifade edildi.





Team 29'un lideri İvan Pavlov, nisan ayında Navalni'nin organizasyonlarını savunduktan sonra gözaltına alınmıştı.