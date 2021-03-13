Navalny cezaevinde kayboldu

Aynı gün, aralarında ABD, Avustralya ve Japonya'nın da bulunduğu 45 ülke, Moskova'nın ocak ayından bu yana tutuklu bulunan Navalny'i serbest bırakması çağrısında bulundu.







Navalny'nin avukatlarından biri olan Vadim Kobzev, müvekkilini en son perşembe günü ziyaret ettiğini, ancak başka bir avukatın onu cuma günü görmeye çalıştığını fakat Navalny'nin başka bir yere nakledildiğini öğrendiğini ifade etti.





Kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasalara atıfta bulunan Federal Ceza Dairesi sözcüsü ise, Navalny'nin nerede olduğuna ilişkin bilgileri veremeyeceğini söyledi.





Sinir gazı ile zehirlenen 44 yaşındaki Navalny, Almanya'daki tedavisinin ardından ocak ayında Moskova'ya döndüğünde polis tarafından gözaltına alınıp ardından tutuklandı. Navalny, şartlı tahliyesini ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık iki buçuk yıl hapis cezası aldı.