Samanyolu Haber /Gündem / “Navalny" filmi oscar aldı /13 Mart 2023 23:53

“Navalny" filmi oscar aldı

2023 Akademi Ödülleri, dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA 

2023 Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri’nin sahipleri dün düzenlenen törende sahiplerini buldu.

İki yıldır hapiste olan Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin sürecini anlatan belgesel de Oscar Ödülü aldı.

Daniel Roer’in çektiği “Navalny" belgeseli "En İyi Uzun Metraj Belgesel" dalında Oscar kazandı.

Kremlin: Karar siyasi

Oscar Ödülü alan “Navalny” filmine ve organizasyon kararına Kremlin’den tepki geldi. 

Kremlin ödülün dünya toplumunun dikkatini çekmek için siyasi nedenlerle bu filme verildiği açıklamasını yaptı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilerin sorusu üzerine "Navalny" filmini izlemediğini o yüzden içeriği hakkında yorum yapamayacağını ancak dünya toplumunun dikkatini çekmek için siyasi nedenlerle Oscar aldığı yorumunda bulundu.

Hapisteki muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalnıy'nın komadan çıktıktan sonra Rusya'ya dönüş sürecini anlatan Navalny adlı belgesel ABD’de düzenlenen Oscar töreninde En İyi Belgesel Film ödülüne layık görüldü. Ödülü yönetmen Daniel Roher'le birlikte Navalnıy'nın ailesi aldı.
Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'ndaki törene Navalny'nin eşi Yulia, kızı Daria ve oğlu Zahar katıldı.

Rus Muhalif Navalny’nin eşi Yulia yaptığı konuşmada “bir eşim hapishaneden çıkacak, özgürlüğüne kavuşacak ve ülkemizde özgürlüğüne kavuşacak, demokratik olarak bir hayata kavuşacağız” dedi.
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