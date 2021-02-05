Navalny olayları Putin’i endişelendirdi: Kaddafi gibi öldürülmekten korkuyor

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Almanya'dan Moskova'ya dönüşü sonrasında gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Navalny destekçileri geçtiğimiz hafta sokaklara dökülmüştü. Başkent Moskova dahil 125 şehirde binlerce gösterici ve medya mensubu göz altına alındı, 63 protestocu ise polis şiddetine maruz kaldı. Navalny olaylarını dünyaya aktarmaya çalışan en az 93 gazeteci tutuklandı.





Rusya sokaklarında yaşanan gerilimin ardından Navalny’in sert eleştiriler getirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kaddafi gibi öldürülmekten korktuğu iddia edildi.





İngiltere The Sun’a konuşan Rus-Amerikan tarihçisi Yazar Yuri Felshtinsky, Putin’in iktidarı elinde tutmak için çaresiz olduğunu söyledi.





Rus-Amerikalı yazar, ülkede devam eden Navalny protestolarının, Putin'in kendisini iktidarda tutabilmek için muhalefete daha fazla baskı uygulamaya yönlendireceğini belirtti.





Gazete, Rus lider Putin’in 2011 yılında sözde Arap Baharı olaylarıyla başlayan gösterilerde memleketi Sirte’de Libya lideri Muammer Kaddafi’nin linç edilerek katledilişine dair görüntüleri ‘takıntılı bir şekilde’ izlediğini iddia etti.





Yazar Felshtinsky, Putin'in çıkan olaylar sonrasında dehşete kapıldığını belirterek, “Eğer Putin, Rusya’yı yönetirken bir an bile gevşeklik yaparsa, onu da Kaddafi gibi benzer bir acı son bekliyor. Baskı yapmaya devam etmediği sürece hayatta kalamayacağını o da biliyor. Putin o kadar da idealist değil. Son olaylardan aldığı ders; muhalefeti daha çok kontrol etmesi ve baskı altında tutması gerektiğidir. Önümüzdeki süreçte de böyle olacak” dedi.





Rus-Amerikan tarihçisi Yazar Yuri Felshtinsky, “Suikastçılar Çağı: Putin'in Rusya'da Demokrasiye Zehirli Savaşı” adlı kitabın yazarı. Gazeteye göre Felshtinsky, Putin'in kendisine karşı gelmeye cesaret edenlerle ne kadar acımasızca davrandığını ilk elden deneyimledi.