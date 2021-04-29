Navalny'den Putin ile ilgili çok konuşulacak sözler

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, geçen hafta açlık grevini sona erdirmesinin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Bulunduğu cezaevinden video konferans yoluyla mahkeme salonuna bağlanan Navalny, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için “çıplak ve hırsız kral” ifadesini kullandı. Meydan okuyan bir üslup sergileyen Navalny’nin aşırı kilo kaybettiği gözlendi.





Vladimir Putin'i en çok eleştiren muhaliflerden biri olan Navalny, 17 Ocak'ta, Rusya'da zehirlendikten sonra tedavi olmak için gittiği Almanya'dan dönüşte şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla havaalanında gözaltına alınmıştı. Moskova’da mahkeme, Navalny’nin, 2014’te zimmet suçlamasıyla ilgili bir davada aldığı üç yıl hapis cezasını temyiz başvurusunu reddetmişti. Navalny ayrıca, İkinci Dünya Savaşı muharibine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı ayrı bir davada suçlu bulunmuş ve para cezasına çarptırılmıştı. Navalny tüm bu davaların siyasi olduğunu savunuyor.





Navalny’nin açıklamaları, Moskova’daki mahkeme salonunda yayınlandı.





Saçlarının tıraş edildiği görülen Navalny, duruşmadan önce “düzgün” görünmesi için banyoya götürüldüğünü anlattı.





Ne kadar zayıfladığını göstermek için cezaevi üniformasının düğmelerini çözen Navalny, “Aynaya baktım ve ürkütücü bir iskelet haline geldiğimi gördüm” dedi. Avukatı da Rus muhalif liderin Ocak ayından bu yana 22 kilo kaybettiğini söyledi. 44 yaşındaki Navalny duruşmada Putin ve Rus yargı sistemini sert sözlerle hedef aldı.





Navalny, “Sevgili mahkemeye kralınızın çıplak olduğunu söylemek istiyorum. Çıplak, hırsız kralınız sonuna kadar iktidarını devam ettirmek istiyor. 10 yıl daha geçecek, çalınmış bir 10 yıl daha olacak önümüzde” ifadelerini kullandı.





Duruşmayı izleyen eşi Julia’ya seslenen Navalny, eşini çok özlediğini söyledi ve eşini görebilmek için kendisinden ayağa kalkmasını istedi.





Navalny, üç haftadan uzun süren açlık grevini nasıl aşamalı olarak sona erdirmekte olduğunu anlattı, havuç ve elma gibi bazı taleplerinin karşılanmadığını belirtti.





Yeni bir dava





Bu arada Navalny üzerindeki yargı baskısı daha da artıyor. Rus yetkililerin, Navalny’ye karşı yeni bir dava açtığı haberleri geliyor. Şu anki suçlamalardan ayrı olarak bir mahkeme, Rus muhalif liderin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve bölgesel kampanya ofisleri ağını “aşırılık yanlısı” olarak ilan edip etmemeyi değerlendiriyor. Mahkeme bu yönde bir karar alırsa, vakfa mensup aktivistlerin hapis cezalarına çarptırılması ve banka hesaplarının dondurulması mümkün olabilecek. Mahkeme bir sonraki duruşmasını 17 Mayıs’ta yapacak.





Bu gelişme karşısında bölgesel ofislerin kapanma kararı aldığı bildiriliyor.