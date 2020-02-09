Samanyolu Haber /Gündem / Navigasyonlar ücretli yollara mı sevk ediyor? /09 Şubat 2020 12:10

Navigasyonlar ücretli yollara mı sevk ediyor?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, navigasyonların kullanıcıları ücretli yolları sevk ettiğini öne sürdü.CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, navigasyon hizmet sağlayıcıları konusunda bir iddiada bulundu.

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Yalım, özellikle İstanbul'da vatandaşların sıklıkla kullandığı navigasyon programlarının bulunulan noktadan hedeflenen yere yönelik verdiği ulaşım güzergâhlarının, ücretli ve geçiş garantisi verilen yollar olduğunu söyledi.

Yalım, TBMM'de yaptığı açıklamada,  “Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntem ile mi millet soyuluyor?” dedi.

Bazı navigasyon uygulamalarında ücretli yolları tavsiye etme özelliğini kapatabiliyor. Sürücüye böylece ücretsiz yollardan bir rota oluşturuluyor. 
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