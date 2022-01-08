Samanyolu Haber /Gündem / Navigasyonun yanılttığı kamyon uçurumun kenarında böyle asılı kaldı /08 Ocak 2022 18:52

Navigasyonun yanılttığı kamyon uçurumun kenarında böyle asılı kaldı

Çin'in Changzhi kentinde navigasyonun yönlendirmesiyle dar yola giren kamyon, uçurumun kenarında 3 gün boyunca asılı kaldı.

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Changzhi kentinde bir kamyon şoförü, navigasyon mağduru oldu.

Geçtiğimiz 1 Ocak'ta navigasyonun yönlendirmesiyle sarp kayalıklar arasındaki dar yola girdiğini fark eden kamyon şoförü, geri manevra yaparken uçurum kenarında asılı kaldı. Şoför ve araçta bulunan diğer yolcu kamyondan çıkmayı başardı.

Aracını kurtarmak için yardım çağıran şoför, navigasyon uygulamasının ağır vasıtalara uygun rotalara ayarlanmadığını söyledi. Uçurum kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra 3 iş makinesiyle kurtarılırken, Pingshun ilçe polisi dar güzergahın ağır vasıtalar için uygun olmadığını belirtti. 
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Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

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