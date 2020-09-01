Samanyolu Haber /Gündem / Navtex Savaşı: Yunanistan'dan karşı ilan /01 Eylül 2020 15:50

Navtex Savaşı: Yunanistan'dan karşı ilan

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için daha önce ilan edilen Navtex'in 12 Eylül'e kadar uzatılmasına tepki gösteren Yunanistan, karşı Navtex ilan etti.

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Girit'teki Kandiye Donanması Hidrografik Servis istasyonu, Oruç Reis araştırma gemisi için dün Türkiye tarafından yayınlanan yeni Navtex nedeniyle karşı Navtex ilan edildiğini duyurdu.

Karşı Navtex'te, Türkiye tarafından ilan edilen Navtex'in yetkisiz bir kurum tarafından düzenlendiği ve Navtex'in Yunan kıta sahanlığının sınırları içinde olması nedeniyle Türkiye'nin eylemlerinin hukuka aykırı olduğu iddia edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, bölgedeki kargaşa ve istikrarsızlık kaynağı rolünü bağlılıkla yerine getirmeye devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye’nin diyalog çağrılarını görmezden geldiğini ve zorlukları artırdığını belirten Bakanlık, “Uluslararası toplumu harekete geçmeye zorlayarak bölgedeki güvenlik ve istikrarı zayıflatıyor” demişti.
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