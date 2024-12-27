Samanyolu Haber /Gündem / Naylon fatura skandalı AKP ve MHP'de kelle aldı: İşte istifa ettirilen o isimler! /27 Aralık 2024 11:07

Naylon fatura skandalı AKP ve MHP'de kelle aldı: İşte istifa ettirilen o isimler!

Vergi müfettişlerinin incelemeleriyle ortaya çıkan naylon fatura skandalının ardından Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi ve MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu, görevlerinden istifa etti. İki ismin de istifasının vakıf tarafından istendiği iddia edildi.

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Kamu vakfı olan Yunus Emre Vakfı’nda, tabela şirketlerden alınan naylon faturalar kesildiği ortaya çıkmış, vergi müfettişlerinin yaptığı incelemede, Yunus Emre Vakfı’na fatura kesen birçok tabela şirkete dair çarpıcı bilgiler yer almıştı.

BirGün gazetesinin haberine göre, naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının ardından Yunus Emre Vakfı’nda istifalar yaşandı. Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın geçtiğimiz hafta istifalarını vererek görevlerinden ayrıldığı ortaya çıktı. Her iki ismin de istifasının istendiği iddia edildi.

BİRİ AİLE BAKANI’NIN EŞİ, DİĞERİ MHP’Lİ SEMİH YALÇIN’IN OĞLU

İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP’de uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın’ın oğlu.

SAHTE FATURA, TİCARİ FAALİYET YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri geçen yaz Yunus Emre Vakfı’nı incelemeye aldı. Vergi müfettişlerinin vakıftan açıklama istediği faturalarla ilgili tespitleri şöyle:

Rematek İnşaat Şirketi’nin 2022 ve 2023 yıllarında gerçek anlamda ticari bir faaliyetinin bulunmadığı, düzenlediği tüm faturaların sahte belge niteliğinde olduğu belirlendi.

Çelikkaya Organizasyon İnşaat isimli şirketin kuruluş tarihinden itibaren düzenlediği faturaların tamamının herhangi bir mal teslimi ve/veya hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte faturalar olduğu tespit edildi.

Vergi mükellefi Ali Fide’nin 05 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığı, sahte belge düzenleme faaliyeti ile iştigal ettiği herhangi bir gerçek faaliyetinin olmadığı bu nedenle düzenlediği tüm faturaların sahte belge mahiyetinde olduğu belirlendi.

Evrim Cnc Makina şirketi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinden itibaren düzenlenen belgelerin sahte belgeler olduğu belirlendi.

VAKFIN BAŞKANI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

Öte yandan 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Heyetin üyeleri arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile birçok rektör ve bürokrat yer alıyor.
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