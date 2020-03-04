Nazi tişörtü skandalı!

"Tshirthane" isimli markanın kendi sitesinde satışını yaptığı ürün aynı zamanda elektronik alışveriş sitelerinde de satılıyor.





"Mağazalarımız" bölümünde trendyol.com, n11.com, hepsiburada.com, çiçeksepeti.com, epttavm.com, gittigidiyor.com, 1v1y.com gibi popüler internet alışveriş siteleri görülüyor.







İnternette satılan çocuk tişörtünün üzerinde Nazilerin parti kartalı (parteiadler) sembolü var.





Trendyol sosyal medyada infiale sebep olan markanın Nazi armalı ürününü satıştan kaldırdığı açıklasa da arama motorunda gerekli anahtar kelimelerle yazıldığında satıldığı link çıkıyor.





Aynı durum n11.com için de geçerli. Farklı markaları satışa sunan PTT alışveriş sitesinde ise ürün satışı devam ediyor.





TRENDYOL UYARILAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ!





Trendyol’dan konuya ilişkin daha sonra bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Satışına aracılık etmeyi asla kabul edemeyeceğimiz bir ürünü platformumuzdan derhal kaldırdık. Müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz.” denildi.





Almanya'da 1933-1945 yılları arasında iktidarda kalan Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri Adolf Hitler'in emri ile başta Yahudiler ve Çingeneler olmak üzere milyonlarca insanı gaz odalarında, toplama kamplarında katledilmişti.





Federal Almanya Anayasası'na göre Nazilere ait her nevi sembolün kullanılması yasak.