Nazi üniforması skandalı

SAMANYOLUHABER- Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) askerliğe dair fotoğraf ve görüntülerin paylaştığı resmi Instagram hesabında büyük bir skandala imza atıldı.







26 Kasım’da @bundeswehr isimli hesaptan Hitler'in ordusu Wehrmacht'ın kullandığı askeri üniforma fotoğrafı yayımlandı.





Wermacht üniformasının üzerinde iki demir haç, gamalı haç, yaralı rozeti ve bir emperyal kartal figürü yer aldı.





Fotoğrafla birlikte "Moda aynı zamanda bir özelliktir” başlığı ile renkli olarak yanıp sönen "Retro" ibaresi dikkati çekti. Üniformanın Dresden Askeri Tarih Müzesi'nde sergilendiği belirtildi.





TEK KELİME İLE “SKANDAL”





2’nci Dünya Savaşı’nda 6 milyondan fazla Yahudiyi toplama kamplarının gaz odalarında zehirleyen Nazi subaylarına ait üniformanın Bundeswehr tarafından gençleri askerliğe teşvik etmek için paylaşılması “skandal” diye nitelendi.





Yahudilere karşı soykırım uygulayan Nazi subaylarının giydiği üniformanın sosyal medyada paylaşılması infiale sebep oldu.





Skandalı "Ne ayıp ve yanlış bir adım!" diye yorumlayan Das Bild gazetesi, Savunma Bakanlığı sözcüsünün hata yaptığını açıkladığını aktardı.





Haberin sosyal medyada ve internet sitelerinde yayımlanmasının hemen akabinde skandal fotoğrafın yer aldığı paylaşım silindi. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı.





Retro kelimesi Latince'de ''geriye doğru'' anlamına geliyor. Moda terimi olarak; geçmişte belli bir dönemde yaygın olarak giyilen kıyafet ve aksesuarların yeniden popülerleşerek giyilmesi ve kullanılması anlamına gelmektedir.





“HÜKÜMETTEN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”





Silahlı Kuvvetler’e ait resmi bir hesapta böyle bir fotoğrafın nasıl yayımlanabildiğini anlamakta güçlük çektiğini belirten Yeşiller (Die Grünen) Milletvekili Tobias Linder Federal Meclis’te savunma komitesinde bir açıklama yapılmasını istedi.





@bundeswehr hebasını Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in sözcüsü Christian Thiels yönetiyor. Thiels daha önce devlet televizyonu ARD’de görev yapmıştı. Thieles bir hafta önce tüm askerler için sosyal medyayı nasıl kullanmaları gerektiğine dair rehber yayımlamıştı.





Bundeswehr, Hitler’in ordusu Wehrmacht'ın tasfiye edilmesiyle 1955'te kuruldu. Eğitim ve teşkilatlanma modeli Amerikan ordusu uhdesinde gerçekleştirilmişti.





Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılında Federal Almanya'nın silahlı kuvvetleri olarak görevlendirildi.



