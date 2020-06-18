Samanyolu Haber /Dünya / Yıllar sonra ortaya çıktı: Naziler mi yaptı? /18 Haziran 2020 22:56

Yıllar sonra ortaya çıktı: Naziler mi yaptı?

Rusya'daki bir arama çalışması sırasında Naziler tarafından öldürüldükleri sanılan tam 3 bin kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya'nın kuzeybatısındaki Pskov bölgesinde arama ekiplerinin Nazi Almanyası tarafından öldürülen yaklaşık 3.000 kişinin cesetlerine rastladığı belirtildi.

Rusya Arama Hareketi adlı kurumdan yapılan açıklamaya göre Pskov'un Moglino kasabasında yer alan Nazi toplama kampındaki kurbanların gömüldüğü toplu mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, kazı alanında çalışan gönüllülerden Anna Şunyayeva, cesetlerin Nazi toplama kampının çok yakınında bulunduğunu ve halihazırda iki kişinin kimliğinin teşhis edildiğini ifade etti.

Araştırmacılar, Nazilerin 1942'de sivilleri kampa getirmeye başladığını söyledi. 1941-1944 yılları arasında yaklaşık 3.000 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Berlin, bu bölgeyi Estonya'ya vereceğini vaat etmiş ve Estonyalı işbirlikçiler çok sayıda kişiyi katletmişti.

Nazi Almanyası, Moglino'daki toplama kampını 1941'de bölgeyi işgal ettikten sonra kurmuştu.
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