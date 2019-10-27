Samanyolu Haber /Gündem / Nazlı Ilıcak çıksın, Nagehan Alçı girsin! /27 Ekim 2019 22:35

Nazlı Ilıcak çıksın, Nagehan Alçı girsin!

38 aydır İstanbul Bakırköy Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın yeğeni olan Aziz Üstel, şahsi Twitter hesabında ilginç bir mesaj paylaştı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havusunda yer alan Star gazetesinin yazarı Aziz Üstel, yine AKP'yi  desteklediğini gizlemeyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı hakkında ilginç bir tweet attı.

NAZLI ILICAK'IN YEĞENİ AZİZ ÜSTEL'TEN İLGİNÇ TWEET

38 aydır İstanbul Bakırköy Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın yeğeni olan Aziz Üstel, şahsi Twitter hesabında, “Nazlı Ilıcak 76 yaşında hapiste çürüyor, Nagehan Alçı abuk subuk konuşuyor tv ekranlarında. Yer değiştirme zamanları gelmedi mi?” ifadelerin kullandı.

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