NBA All Star'ın yeni formatın ilk şampiyonu Shaq'ın takımı oldu





Bu maçtan sonra oynanan Shaq'ın Takımı ile Candace's Rising Stars müsabakasında Shaq Ekibi, 42-35'lik galibiyetle şampiyonluk maçı için Chuck'ın Takımı'nın karşısına çıkmaya hak kazandı. NBA'in en iyi basketbolcularını bir araya getiren All-Star maçları bu yıl San Francisco'da Golden State Warriors'ın sahası Chase Center'da oynandı. 74'üncü All-Star oyunlarında bu yıl yeni bir format denendi. Mini turnuvada 40 sayıya ulaşan takım maçı kazandı.Alperen Şengün, 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu olarak sahneye çıktı.NBA All-Star maçını daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl yeni bir format denendi. NBA yöneticileri, format değişikliğiyle All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı amaçlıyordu. All-Star dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuvaya sahne oldu. Dört takım da yarı finallerde birer maç yaptı. Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, üçüncü ve final maçında karşı karşıya geldi. Her iki maçta da 40 sayıya ulaşan veya bu sayıyı aşan ilk takım adını finale yazdırdı. Her takımda sekiz oyuncu yer aldı.NBA All-Star maçı için seçilen 24 oyuncu Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Bu üç isim ayrıca takımlarının genel menajeri (GM) olarak görev yaptı. Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında 14 Şubat Cuma günü oynanan başka mini bir turnuvanın ardından seçildi. Rising Stars ya da "Yükselen Yıldızlar" olarak adlandırılan etkinlikte, NBA'in en iyi birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G League yıldızlarından oluşan dört takım bir araya geldi. Bu mini turnuvanın kazananı C Takımı dördüncü ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti. WNBA efsanesi Candace Parker, Candace Takımı olarak adlandırılacak dördüncü takımın GM'i olarak görev yaptı.NBA'in 24 All-Star'ını belirleyen oylama süreci bu sene değişmedi. Her konferansta ilk beş olarak seçilen beş oyuncu taraftar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (oyların yüzde 25'i) ve medya (yüzde 25'i) oylarıyla belirlendi. Yedek olarak All Star'a katılan yedi oyuncu da NBA baş antrenörleri tarafından seçildi. Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo üst üste ikinci kez taraftar oylamasında birinci geldi. Ancak sakatlığı nedeniyle All-Star maçını kaçırdı. Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ise sakatlığı nedeniyle oynamadı. Bu LeBron James'in 21'inci All Star maçı olacaktı.Boston Celtics forveti Jayson Tatum, Cleveland Cavaliers guardı Donovan Mitchell ve New York Knicks'ten Jalen Brunson ve Karl-Anthony Towns Doğu Konferansı ilk beşine seçildi. Doğu'nun yedekleri arasında şu isimler yer aldı: Celtics guardı Jaylen Brown, Detroit Pistons guardı Cade Cunningham, Cavaliers guardı Darius Garland, Miami Heat guardı Tyler Herro, Bucks guardı Damian Lillard, Cavaliers forveti Evan Mobley ve Indiana Pacers forveti Pascal Siakam.Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'ın yanı sıra Batı Konferansı'nda Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic, Phoenix Suns forveti Kevin Durant, Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander ve Golden State Warriors guardı Stephen Curry yer aldı. Batı yedekleri arasında şu isimler var: Dallas Mavericks pivotu Anthony Davis (sakatlığı nedeniyle oynamayacak), Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, LA Clippers guardı James Harden, Memphis Grizzlies forveti Jaren Jackson Jr, Houston Rockets forveti Alperen Şengün, San Antonio Spurs pivotu Victor Wembanyama ve Thunder forveti Jalen Williams.Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından oluşturulan üç takım şöyle:LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving*, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden and Jaylen Brown.Nikola Jokic, Trae Young*, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Şengün and Karl-Anthony Towns.Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley and Jalen Williams.Bunlara ek olarak Candace takımının kadrosundaki isimler şunlar: Stephon Castle, Dalton Knecht, Jaylen Wells, Zach Edey, Keyonte George, Trayce Jackson-Davis, Ryan Dunn., sakatlıkları nedeniyle oynamayacak olan Anthony Davis ve Giannis Antetokounmpo'nun yerine kadrolara dahil edildi.Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson ve Oklahoma City Thunder koçu Mark Daigneault takımlardan ikisine koçluk etti. Diğer iki takıma ise her iki koçun ekibinden birer asistan koçluk yaptı. Atkinson ve Daigneault, Cavs ve Thunder'ın 2 Şubat'ta oynanan maçlar sonunda kendi konferanslarında en iyi normal sezon derecesine sahip olmaları nedeniyle bu onura layık görüldü.NBA All-Star maçına katılan dört takım 1,8 milyon dolarlık ödül havuzu için yarıştı. Şampiyonluğu kazanan takımdaki her oyuncu 125 bin dolar, ikinci olan takımdaki her oyuncu 50 bin dolar, üçüncü ve dördüncü olan takımlardaki her oyuncu ise 25 bin dolar aldı.NBA Skills Challenge, ya da Türkçe adıyla yetenek yarışması Türkiye saati ile 16 Şubat Pazar sabahı saat 04.00'da gerçekleşti. İkişerli dört takımın mücadele ettiği yarışmayı Donovan Mitchell ve Evan Mobley'den oluşan Cavaliers Takımı kazandı. Yarışmada Chris Paul ve Victor Wembanyama'dan oluşan Spurs, şut atmak yerine zaman kazanmak için rastgele atışlar yaptıkları gerekçesiyle diskalifiye edildi. 2024 NBA draftının 1 ve 2 numaralı seçimleri Atlanta Hawks'tan Zaccharie Risacher ve Washington Wizards'tan Alex Sarr çaylaklar takımında oynadı. Warriors takımında ise Draymond Green ve Moses Moody bulunuyordu. Yetenek yarışması ardından üçlük atışı ve smaç yarışması yapıldı.3 sayı yarışmasını ligde üç sayılık atışlarda en iyi üçüncü olan Miami Heat'ten Tyler Herro kazandı. Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard üst üste üçüncü 3 sayı yarışması zaferini hedefliyordu. Diğer üç sayı yarışmacıları ise şöyleydi: Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Buddy Hield (Golden State Warriors), Cam Johnson (Brooklyn Nets) ve Norman Powell (LA Clippers).NBA G League'de Osceola Magic forması giyen McClung, NBA tarihinde smaç yarışmasını üst üste üçüncü kez kazanan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti. McClung, All-Star smaç yarışmasında Chicago Bulls'tan Matas Buzelis, San Antonio Spurs'ten Stephon Castle ve Milwaukee Bucks'tan Andre Jackson Jr. gibi iddialı isimlere karşı yarıştı. Jüri üyeleri arasında NBA efsaneleri Baron Davis, Kevin Garnett, Tracy McGrady ve Jason Richardson yer aldı. Etkinlik 3 sayı yarışmasının ardından gerçekleştirildi.