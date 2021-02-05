NBA’de Türk derbisi: Enes Kanter zaferi Boğaziçililere armağan etti

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA





NBA’de sabaha karşı oynanan Türk derbisinde Portland Trail Blazers ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Türkiye’de Enes Kanter’e uygulanan sansür nedeniyle, basketbolseverler heyecan verici maçı Türkçe olarak yine seyredemedi.





KAZANMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK!

NBA yorumcuları tarafından Portland’ın ilk beşte oynayan 4 oyuncusunun sakat olması ve 9 kişilik kadro açıklayabilmesi nedeniyle kazanma ihtimali çok düşük görülüyordu. Bu görüşlerde Philadelphia’nın Doğu Konferansı’nın lideri olması ve kendi sahasında tek yenilgisinin olması etkiliydi. Philadelphia’da forma giyen Furkan Korkmaz bu sezon maça ilk kez ilk beşte başladı ve çok güzel bir oyun oynayarak ilk çeyreği 10 sayı ile tamamladı. Sonrasında bu ritmini koruyamayan Furkan, maçı 13 sayı, 5 ribaund, 2 asistle tamamladı.





GALİBİYETİN MİMARI KANTER

Sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlanan Portland’ın galibiyetinde kilit rolü ise Enes Kanter oynadı. 17 sayı, 18 ribaundla üst üste 6, bu sezon ise 11. double-double’ına imza attı. Başarılı oyuncu, NBA’nin ve Philadelphia’nın yıldız oyuncusu olan ve maça çok hızlı başlaya Joel Embiid’e etkili savunmasıyla 2. yarıda adım attırmadı.













ZAFERİ BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNE ADADI

Portland’ın kazandığı her maçı, hukuksuzluğa uğrayan insanlara adayan Enes Kanter, Philadelphia galibiyetini Boğaziçili öğrencilere adadı. Twitter’dan paylaştığı mesajında, Türkiye’de her hafta bir grubun Erdoğan rejimi tarafından terörist olarak ilan edildiğini, bu hafta ise hedef listesinde Türkiye’nin en başarılı üniversitesi Boğaziçi’nin öğrencilerinin olduğunu yazdı. Kanter, tweetinin sonunda galibiyeti, hukuksuzluklara direnen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine adadı.