NBA'in efsane ismi Bill Russell yaşamını yitirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ilk siyahi başantrenörü Bill Russell, 88 yaşında yaşamını yitirdi.Ailesi tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, Russell'in yaşamını yitirdiği duyuruldu.ABD'de ırkçılığa karşı mücadelesi ve basketbol sahasında savunmadaki hünerleriyle tanınan Russell'ın, 11 kez NBA şampiyonluğu bulunuyordu.Boston Celtics'teki 13 sezonluk kariyeri boyunca, 21.620 ribaunt ile oynayan Russell, bu alanda tüm zamanların en yüksek ikinci rekorunu elinde bulunduruyordu.Boston Celtics'in ve NBA'in efsane ismi 12 kez All-Star olma ve 11 kez yüzük takma başarısı gösterdi. Boston Celtics efsanesi 5 kez de MVP ödülünü aldı.