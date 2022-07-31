Samanyolu Haber /Spor / NBA'in efsane ismi Bill Russell yaşamını yitirdi /31 Temmuz 2022 21:30

NBA'in efsane ismi Bill Russell yaşamını yitirdi

NBA'in efsane isimlerinden ve ligin ilk siyahi başantrenörü Bill Russell'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) ilk siyahi başantrenörü Bill Russell, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesi tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, Russell'in yaşamını yitirdiği duyuruldu.

ABD'de ırkçılığa karşı mücadelesi ve basketbol sahasında savunmadaki hünerleriyle tanınan Russell'ın, 11 kez NBA şampiyonluğu bulunuyordu.

Boston Celtics'teki 13 sezonluk kariyeri boyunca, 21.620 ribaunt ile oynayan Russell, bu alanda tüm zamanların en yüksek ikinci rekorunu elinde bulunduruyordu.

Boston Celtics'in ve NBA'in efsane ismi 12 kez All-Star olma ve 11 kez yüzük takma başarısı gösterdi. Boston Celtics efsanesi 5 kez de MVP ödülünü aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NBA'in efsane ismi Bill Russell yaşamını yitirdi Sonraki Haber >>

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:57:34