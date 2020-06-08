Samanyolu Haber /Dünya / NBA efsanesinden Trump'a sert yanıt /08 Haziran 2020 21:21

NBA efsanesinden Trump'a sert yanıt

NBA ekibi Boston Celtics'in efsane ismi Bill Russell, ABD başkanı Donald Trump'ın ulusal marş sırasında diz çökmekle ilgili son açıklamalarına sert tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Boston Celtics’in efsane ismi Bill Russell, ABD başkanı Donald Trump’ın ulusal marş sırasında diz çökmekle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Russell, Trump’ın marş sırasında diz çökmenin açık bir saygısızlık olduğunu söylemesine tamamen karşı çıktı.

Donald Trump yaşanan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından ‘Düzgün ve dik bir şekilde ayakta dururken, olması gerektiği gibi selam durmalıyız ya da elimiz kalbimizin üzerinde olmalı. Protesto edebileceğiniz başka şeyler olabilir, ama Amerikan bayrağımız olamaz – DİZ ÇÖKME YOK!’ paylaşımında bulunmuştu.



Boston efsanesi Bill Russel, Donald Trump’un bu paylaşımının ardından kişisel sosyal medya hesabından, ‘Trump, diz çökmüş olmanın  saygısızlık ve Amerikan değerlerinin dışında olduğunu söylüyorsun ama alakası bile yok! Sen bölücü ve korkak birisin. Bir salgının ortasında doğru olanı savunmak ve hayatını riske atmak, gerçek bir cesaret ister’ cevabını verdi.


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