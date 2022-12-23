Samanyolu Haber /Spor / NBA'de rekor satış: Tam 4 milyar dolar /23 Aralık 2022 13:41

NBA'de rekor satış: Tam 4 milyar dolar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ABD'li iş insanı Mat Ishbia, Phoenix kentinin basketbol takımlarını rekor fiyatla satın aldı.

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ABD'li iş insanı Mat Ishbia, Phoenix Suns ve Phoenix Mercury kadın basketbol takımını 4 milyar dolara satın alıyor. 2004'te o dönemin rekor fiyatı olan 401 milyon dolara kulübü satın alan Robert Sarver, Mat İshbia ile yaptığı ortak açıklamada, Suns ve Mercury'nin satışı için kesin anlaşma sağladıklarını duyurdu.

YENİ PATRON MAT ISHBIA: "ÇOK HEYECANLIYIM"

Yapılan açıklamada, Mat Ishbia'nın kardeşi Justin Ishbia'nın da kulübe yatırım yapacağı ve başkan yardımcsı olarak görev alacağı ifade edildi. Mat İshiba konuyla ilgili olarak, "Suns ve Mercury'nin yeni başkanı olacağım için çok heyecanlıyım. Her iki takımın da inanılmaz derecek dinamik bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum ve birkaç aydır bunu deneyimleme fırsatım oldu" dedi.

BROOKLYN NETS 3.3 MİLYAR DOLARA SATILMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre, anlaşmanın resmiyete kavuşması sonrası Phoenix Suns, NBA tarihinin en pahalı takımı unvanını alacak. Halen bu unvan 3.3 milyar dolarla 2019 yılında Joe Tsai tarafından satın alınan Brooklyn Nets'e ait. İkinci sırada, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets geliyor. 2017 yılında Tilman Fertitta, Houston Rockets'ı 2.2 milyar dolara satın almıştı.
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