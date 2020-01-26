NBA'in efsane ismi Kobe Brant hayatını kaybetti

ABD’de magazin basının en önemli kuruluşlarından biri olan TMZ’nin son dakika olarak geçtiği habere göre; Kobe Bryant, Kaliforniya'da helikopter kazasında hayatını kaybetti.





NBA tarihinin efsane isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant ABD’ye göre sabah saatlerinde Los Angeles Lakers maçının dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı.





Helikopterde kurtulan olmadı





Kimliği henüz belli olmayan 4 yakınıyla maçtan dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Verilen son bilgilere göre Kobe’nin eşi Vanessa helikopterde bulunmuyordu.





Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant’ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı. Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Kobe; 2009 ve 2010’da NBA Finalleri’nin en değerli oyuncusu seçilmişti. 2008 ve 2012’de Rüya Takım’la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA’de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti.





1996 Draft’ında NBA’e adım atan ve 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı. İki farklı forması emekli edilen tek isim olan Kobe Bryant tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.