Samanyolu Haber /Dünya / NBC'de Erdoğan-Trump skeçi! /27 Ekim 2019 23:28

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

Kırk yılı aşkın süredir “Saturday Night Live” ismiyle Cumartesi geceleri NBC’de ekranlara gelen komedi skeç programının dün akşamki bölümünde Recep Tayyip Erdoğan karakteri de yer aldı.

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan arasındaki "dostluk" ABD televizyonlarında sık sık eleştiriliyor. 

Programlarda her iki ismi iğneleyici bir dil kullanılması dikkati çekiyor. 

NBC'DE ERDOĞAN-TRUMP İKİLİSİ FRANCO-MUSSOLINI İKİLİSİNE BENZETİLDİ

Kırk yılı aşkın süredir “Saturday Night Live” ismiyle Cumartesi geceleri NBC’de ekranlara gelen komedi skeç programının dün akşamki bölümünde Erdoğan karakteri de yer aldı.

Alec Baldwin’in Trump rolünü üstlendiği skecin sonunda Trump mitinginde Erdoğan’ı sahneye davet ediyor. 

"Erdoğan ile çok iyi arkadaşız." diyen Trump'a Erdoğan, "Evet tıpkı Franco (İspanya'nın diktatör devlet başkanı) ve Mussolini’nin (İtalya'nın diktatör devlet başkanı) birlikte tatil yaptığı günlerdeki gibi." cevabını veriyor.

Alec Baldwin’in Trump rolünü üstlendiği skecin sonunda Trump mitinginde Erdoğan’ı sahneye davet etti. 

"TRUMP İSTERSE BIDEN'I ORTADAN KALDIRABİLİRİM"

Skeçte Erdoğan, Trump'ın istemesi halinde 2020 yılı kasım ayında yapılacak seçimde Demokratların başkan adayı olması beklenen Joe Biden’i ortadan kaldırabileceğini, bu tarz şeyleri hep yaptıklarını belirtiyor.

Trump karakterinin skecin sonunda ise klasikleşen “Fırını söndürün bu Hindi/Turkey pişti” ifadeleri dikkat çekiyor.
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NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

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