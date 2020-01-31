Samanyolu Haber /Politika / O anlar: Ne Bahçeli ne de Erdoğan'ı... /31 Ocak 2020 18:06

O anlar: Ne Bahçeli ne de Erdoğan'ı...

İyi Parti lideri Meral Akşener, İzmir'de esnafları ziyaret etti. Bir vatandaşın okuduğu şiirde geçen mısralar Akşener'i gülümsetti.

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

İzmir’de esnaf ziyaretleri esnasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına gelerek bir vatandaş şiir okudu. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Akşener şiirin Erdoğan ile alakalı mısralarında gülümsediği görülüyor. 

NE DEVLET BAHÇELİ NE DE ERDOĞAN'I...

Akşener'in gülümsediği yerde "Ne Devlet Bahçeli ne de Erdoğan'ı, biz 10 liraya aldık patates soğanı." mısraları duyuluyor. 

Akşener için yazılan şiirin sonunda şu mısralar yer alıyor: "Yönetenler çıksın gitsin Saray'a/Biz muhtaç kalalım yardıma paraya/Bağrımdaki yaraya bak yaraya/Meral abla inşallah bir daha gelirsin buraya."

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Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

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