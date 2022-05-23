Samanyolu Haber /Gündem / "Ne bize ne de NATO'ya..." /23 Mayıs 2022 20:06

"Ne bize ne de NATO'ya..."

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası olası bir Rus müdahalesine karşı NATO şemsiyesi altına girmek isteyen İsvaç ve Finlandiya için 'veto' kartını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Moskova yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası olası bir Rus müdahalesine karşı NATO şemsiyesi altına girmek isteyen İsvaç ve Finlandiya için 'veto' kartını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" dediği aktarıldı.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, "Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" dedi.

NATO'dan somut adımlar görmek istediğini dile getiren Erdoğan, "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.
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