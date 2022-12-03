Ne CHP ne AKP; Z kuşağı anketinden çıkan ilginç sonuç

ORC Araştırma, 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 730 kişi ile yüz yüze anket yaptı.







Ankette; Z kuşağına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.







EN BÜYÜK ORAN KARARSIZLARIN

Ankete göre hiçbir parti ipi göğüsleyemezken Z kuşağı seçmenlerinin en büyük bölümünü kararsızlar oluşturdu.

Anket sonuçlarına göre, partilerin oy oranı dağılımı şöyle:







- Kararsızım yüzde 19,5





- CHP yüzde 19,1





- İYİ Parti yüzde 16,5





- AKP yüzde 13,5





- MHP yüzde 7





- HDP yüzde 5,5





- Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 4,2





- Zafer Partisi yüzde 4,0





- DEVA Partisi yüzde 3,1





- Gelecek Partisi yüzde 2,2





- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) yüzde 1,8





- Yeniden Refah Partisi yüzde 1,6





- Diğer yüzde 2,0