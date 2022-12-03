Samanyolu Haber /Gündem / Ne CHP ne AKP; Z kuşağı anketinden çıkan ilginç sonuç /03 Aralık 2022 14:01

Ne CHP ne AKP; Z kuşağı anketinden çıkan ilginç sonuç

ORC Araştırma son anket sonuçlarını yayımladı. Ankette, 'Z kuşağının hangi partiyi desteleyeceği' ölçüldü.

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ORC Araştırma, 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 730 kişi ile yüz yüze anket yaptı.

Ankette; Z kuşağına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

EN BÜYÜK ORAN KARARSIZLARIN
Ankete göre hiçbir parti ipi göğüsleyemezken Z kuşağı seçmenlerinin en büyük bölümünü kararsızlar oluşturdu.
  
Anket sonuçlarına göre, partilerin oy oranı dağılımı şöyle:

- Kararsızım yüzde 19,5

- CHP yüzde 19,1

- İYİ Parti yüzde 16,5

- AKP yüzde 13,5

- MHP yüzde 7

- HDP yüzde 5,5

- Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 4,2

- Zafer Partisi yüzde 4,0

- DEVA Partisi yüzde 3,1

- Gelecek Partisi yüzde 2,2

- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) yüzde 1,8

- Yeniden Refah Partisi yüzde 1,6

- Diğer yüzde 2,0
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