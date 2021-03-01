Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'te 10 polis bir kadın hukukçuya tecavüz etti, o kadın hala konuşmadı! /01 Mart 2021 12:53

Emniyet'te 10 polis bir kadın hukukçuya tecavüz etti, o kadın hala konuşmadı!

2017 yılındaki operasyonda gözaltına alınıp ağır işkence gören PAKURD Genel Başkanı İbrahim Halil Baran, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesinde, kaba dayakla başlayıp, 'profesyonel işkence' yöntemleri ile devam eden ağır 'sorgulama' şartlarını tüm detayları ile anlattı.

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Erkam Tufan Aytav'ın Youtube kanalındaki yayınına katılan Baran, 12 gün boyunca kendisine uygulanan ağır işkencelerinin bir kısmını anlattı. 'Yaşadıklarımın tamamını tekrar anlatmak istemiyorum, aynı travmayı bir daha yaşamak istemiyorum' dedi.

Baran, mahkemede başından geçen ağır işkenceleri anlatıp büyük uğraşlar sonucunda zapta geçirmeyi başarmış.



'Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi dediğiniz yer bir işkencehanedir' diyen Baran, gözaltındayken bizzat şahit olduğu diğer işkenceleri şöyle sıraladı.

- 2 tane Türkçe bilmeyen arap çocuğu getirmişler. Bu çocukları çalıştıran kişi paralarını vermemek için 'Bu ikisinin terörist olmasından şüpheleniyorum' diyerek çocukları şikayet etmiş. Polisler işkence sırasında diz kapaklarını kırmışlar. Yerlerde sürünüyorlardı.

- Gülen Cemaati'nden bir kadını getirmişler. 40 günlük bebeği varmış. Bir kaç gün emzirmesi için bebeği vermişler, daha sonra Emniyet müdürü Ercüment Türkmen, çocuğun annesine verilmesini yasaklamış. Bir tarafta bebek ağlıyor, bir tarafta anne. Anne, bir kap verin de sağıp çocuğuma vereyim diye haykırıyor. O kadıncağız günlerce sütünü lavaboya sağmak zorunda bırakıldı ve ağlamaları hiç dinmedi. Kendime uygulanan işkenceleri unutabilirim belki ama o annenin çığlıklarını unutamam.

- Bu günlerde çıplak arama var mı yok mu o tartışılıyor ama, ne çıplak araması, TECAVÜZ var... 10 polisin sırayla hukukçu  bir kadına tecavüz ettiğine şahit oldum. Belki o hanım bir gün ortaya çıkıp anlatabilir.

- Şanlıurfa TEM'de son 4 yılda yaklaşık 1.200 kişiye profesyonel yöntemlerin uygulandığı SİSTEMATİK İŞKENCE uygulandı. Bu mağdurlardan sadece bir kaçı mahkemeye gidebildi. AYM'ye gidebilen sadece benim.

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