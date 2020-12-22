Samanyolu Haber /Spor / Ne duruyorsunuz, patlatın havuzu! /22 Aralık 2020 13:14

Ne duruyorsunuz, patlatın havuzu!

Katarlı beIN Sports'un (Digitürk) futbol kulüplerini esir aldığını ve Futbol Federasyonu'nun buna alet olduğunu belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Patlatın havuzu." dedi. Altaylı, NTV'nin spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e veryansın etti: "Biri de Rıdvan Dilmen'e cevap versin. Kimse şunu sormuyor: Maçtan hemen sonra nasıl eline geçiyor raporlar, federasyon ya da disiplin kurulu üyesi midir Rıdvan Dilmen? Ne oluyoruz? Bir Allah'ın kulu demez mi Galatasaray'da? Nerede bu yönetim?"

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati'nde Türkiye Futblo Federasyonu (TFF) ile NTV'nin spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'e yüklendi.

"Şimdi şunu göreceğiz Federasyon'u kendi mi yönetiyor, Federasyon mu yönetiyor, Rıdvan Dilmen mi yönetiyor, başkası mı?" sorularını yönelten Altaylı, "Bu, federasyon açısından kepazeliktir. Raporun daha ortalıkta ne olduğu bilinmeden televizyon programına gitmesi, cezanın televizyon programında Fenerbahçeliliği aşırı ön planda birisi tarafından açıklanması ilginçti. Gariptir." dedi.

FATİH TERİM "BEN YAPAYALNIZ KALDIM" DİYOR

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i "yalnız adam" diye nitelendiren Altaylı: "Ortalıkta yalnız bir adam, Fatih Terim var. Kulübü sahip çıkmıyor, yönetimi sahip çıkmıyor. Hakemler de bunun bilincinde." diye konuştu. 

Terim'in kulüp içindeki durumu hakkında kulis bilgilerini aktaran Altaylı, "Kulüp içerisinden bir sırlar silsilesi vereceğim. Fatih hocanın en yakınlarından biriyle Karagümrük maçı sonrası konuştum. Diyor ki 'Ben yapayalnız bir adamım. Ben yalnız kalmam, etrafımda her zaman insan olur, hep kalabalığım, fakat beni bu kulüp, bu yönetim çok yalnız bıraktı." dedi.

Altaylı şöyle devam etti: "Fatih Terim, 'Hoca olarak iki tane güzel söz duyma hakkım yok. Eleştirirken çok rahat eleştiriyorlar, arkamdan çok rahat sallıyorlar ama iyi yaptığım bir şeyde, iyiye yakın yaptığım bir şeyde iyi bir söz duyma hakkım yok mu? Fatih Terim'sem iyi söz duyma ihtiyacım yok mu?' diyor."

Fatih Altaylı, Süper Lig'de mücadele eden futbol kulüplerine "Patlatın havuzu" çağrısında bulundu.

FATİH ALTAYLI: HERKES GİTSİN İSTEDİĞİ İLE ANLAŞSIN

beIN Sports (Digitürk) protestoları hakkında değerlendirmelerde bulunan Altaylı şunları kaydetti: "Oturuyor orada beIN Sports indirim istiyor, kabul ediyor. Böyle bir iş yok. Kulüpler son derece haklı! Kulüplerin yerinde olsam havuzu patlatırım! Herkes bu paraya muhtaç gibi duruyor, fakat bir süre sonra bu para devede kulak kalacak. Patlatın havuzu. Herkes gitsin istediğiyle anlaşsın. Bu kadar minnet duygusuyla futbolu beIN SPORTS'a kölesi haline getirmek yanlış."
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