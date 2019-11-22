Eğitim, adalet çok mu muazzam?: Ne ekonomisi ya!

SAMANYOLUHABER- “Ekonomi niçin düzelmiyor?” sorusuna çarpıcı bir cevap veren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Bir ülkede özgürlük, adalet, eşitlik ve eğitim en üst seviyeye çıkartılsın ekonomi kendiliğinden düzelecek. Ekonomi neden düzelmiyor? Ekonomi bundan düzelmiyor.” dedi.







TV100’de “Parasal” programında soruları cevaplandıran Alkin, krizden çıkış için esas meseleleri yokmuş gibi farzedip öncelikle ekonomiye odaklanılmasını “saçma” diye niteledi.





EN FAZLA SEFALET YAŞANAN ÜLKE!





“Ne ekonomisi ya! Memlekette atılması gereken bir sürü adım var.” diyen Alkin, ekonominin toparlanabilmesi için öncelikle Türkiye'de sefaletin giderilmesi gerektiğini söyledi.





Alkin, Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında çocuk yaşta en fazla sefalet yaşanan ülke olduğuna işaret etti. Yine Türkiye’nin, OECD’de ailelere yapılan sosyal yardımın milli gelire (GSYH) oranı açısından son sırada yer aldığını kaydetti: “Amerika’dan bile kötüyüz.”





Alkin isim vermeden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) gibi kuruluş ve derneklerin her seçimden sonra hükümete yakın gazetelerde yayımlattığı “Şimdi sıra ekonomide” başlıklı tam sayfa ilanları eleştirdi.





Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin'e göre siyasetçiler kadar işadamlarının da günübirlik menfaat peşinde koştuğunu vurguladı.

EĞİTİM SÜPER, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TAVAN YAPMIŞ, ÖYLE Mİ?





“Seçimden sonra ‘Şimdi sıra ekonomide’ dendiği zaman bana bir gülme basıyordu, şimdi basmıyor, şimdi sinirleniyorum.” ifadelerini kullanan Alkin sinirlenmesinin sebeplerini ironik bir dille anlattı.





Alkin, “Eğitim süper, her şey muazzam. Hak ve özgürlükler tavan yapmış, Finlandiya’nın üzerine çıkmışız. Ondan sonra adalet muhteşem gidiyor. Emniyet güçlerimiz adaletli davranıyor. İşyerlerindeki bütün patronlar patronluğu bırakıp liderliğe başladılar. Bir orkestra şefi gibi oldular. Memlekette marka üzerine marka çıkarıyoruz. Herkes Türkleri konuşuyor. Yok ki öyle bir şey!” dedi.





“BÖYLE BİR DURUMDA DEĞİLİZ Kİ!”





Alkin şöyle devam etti: “Sanatçılarımız dünya çapında büyük işler başardı, sporcularımız da göz dolduruyor. Herkes diyor ki ‘biz keşke Türk olsaydık’. Böyle bir durumda değiliz ki! Hangi ekonomiye sıra geldi. Atılan adımların ekonomik sonuçları kendiliğinden olur zaten.”





“Hâlâ anlatamadık. Dilimizde tüy bitti.” diyen Alkin, “İş dünyası diyor ki ‘Hocam bunlar yapısal reform. Bunlar uzun vadeli. Arkadaş bak, kısa vadeleri yan yana ekleyince uzun vade oluyor. Anladın mı? Kısa vadede siz bunları yapmalısınız. Ama herkes zengin olmak istiyor.” tespitinde bulundu.



