Samanyolu Haber /Gündem / Ne Erdoğan ne de Bakan Ersoy... İstifa sorularını duymazdan geldiler /29 Ocak 2025 14:25

Ne Erdoğan ne de Bakan Ersoy... İstifa sorularını duymazdan geldiler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları yanıtsız bırakırken Bakan Ersoy da kendisine yöneltilen soruları "duymazdan" geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kartalkaya'daki otel faciasıyla ilgiliyle ilgili konuşurken sorumlularla ilgili bir kez daha "sonuna kadar gidilecek" mesajları verdi.  

Erdoğan, "Kimin sorumluluğu, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi. 

Gazeteciler, AKP'li Cumhurbaşkanı'na konuyla ilgili olarak grup toplantısı çıkışında soru yöneltmeye çalıştı.

"İSTİFA" SORULARINA YANIT VERMEDİLER
Sorulardan biri de "Turizm Bakanı'nın istifası sözkonusu mu ya da bir görevden alma olacak mı?" şeklindeydi. Ancak soruyu dinleyen Erdoğan, daha sonra başını ileri çevirip yürümeyi tercih etti.  

Benzer şekilde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da partisinin grup toplantısı öncesinde kendisine yöneltilen istifa sorularını yanıtsız bıraktı.

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