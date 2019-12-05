Ne hallere düştün Nedim Şener!

Sanatçı Ferhat Tunç'un "AKP iktidarının tetikçisi" diye nitelediği Posta gazetesi yazarı Nedim Şener yeni bir skandala imza attı.





Şener, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" isimli programda iktidara şirin görünmek için Türkiye'de sokakta can güvenliğini tehdit edecek bir durum görmediğini iddia etti.





Peş peşe işlenen kadın cinayetleri ve gazetecileri hedef alan saldırılar hatırlatılması üzerine Şener, gazetecilere yönelik saldırılar için "aile içi şiddet" benzetmesini yaptı.





Moderatör Ahmet Hakan’ın "Öyle saçmalık olur mu? Hepsine karşı çıkmalıyız." diyerek araya girmesine rağmen Şener "pes" dedirten sözlerinde geri adım atmadı.







"AĞZINI YAYARAK VE GÜLEREK AİLE İÇİ ŞİDDET" DİYOR





Şener'in sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Yeniçağ internet sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, Şener'in şiddeti mazur gösteren sözlerini kınadı.





Çolak şahsi Twitter hesabında şunları ifade etti: "Nedim Şener isimli şahıs, Yeniçağ yazarlarının da uğradığı saldırılarla ilgili, ağzını yayarak ve gülerek "aile içi şiddet" diyor. Yani aile içi şiddeti de meşru görüyor. Aile içi şiddetten son 1 haftada 4 kadın öldü bu ülkede. Aşağılıksınız!"

