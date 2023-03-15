Ne ilk ne son: AKP'nin algı çalışmasında yeni bot hesap skandalı ifşa oldu

Yaklaşan seçimler öncesi, algı çalışmalarına devam eden iktidarın sosyal medyada sahneye koyduğu oyun ifşa oldu. CHP karşıtı ve AKP taraftarı gözüken birçok bot hesaptan aynı mesaj paylaşıldı.





Kullanıcı adı ve profili farklı gözüken bot hesaplardan yapılan paylaşımlar "20 yıldır CHP'ye oy verdim. İçki içtim, laik takıldım..." ifadeleriyle başlıyor. Ardından kentsel dönüşümü desteklediği için artık AKP'ye oy vereceğini ve CHP'den vazgeçtiğini anlatan bot hesaplarda şu cümleler yer aldı: "AKP'yi kötüledim. CHP'ye bu sefer aileden oy moy yok. Kentsel dönüşüme sıcak baktığı için bundan sonra oyum AKP'ye. Ellerim kırılsaydı da CHP'ye oy atmasaydım! Özür dilerim."













"200 BİN KİŞİLİK ORDUMUZ VAR"

Diğer yandan AKP, yıllardır sosyal medya ordusu iddialarıyla gündemde. AKP'nin kamuoyuna yön vermek ve algı çalışması yürütmek için sosyal medyada paralı çalışanları kullandığı biliniyor. Bu iddiaları AKP'nin kuruluşu olarak bilinen Osmanlı Ocakları'nın İl Başkanı Esat Demirtaş, 2023 seçimlerine “200 bin kişilik sosyal medya ordusu” ile hazırlandıklarını itiraf ederek doğrulamıştı.





Ekim 2021'de Esat Demirtaş, Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Hayati İnanç’ın “Can Veren Pervaneler” konulu söyleşisine katıldı. Sosyal medyayı kendilerinin yönettiğini iddia eden Demirtaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kefenli askeri’ olmaya ant içtiklerini söyledi.



, Demirtaş şöyle konuştu:

“Sosyal medyada 200 bin kişilik ordumuzun ben yönetimindeyim. Sizin bilmediğiniz bir sosyal medya savaşı da veriyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. Orayı biz yönetiyoruz artık. Herkesin elinden aldık. Her gece 200 bin kardeşimle beraber gece 23.00’e kadar ailemden uzak kalma pahasına bir odaya çekilip bir mücadele veriyoruz. Ne mücadelesi veriyoruz biliyor musunuz? 2023 mücadelesi veriyoruz. Çünkü o günü almalıyız. O gün bizim günümüz. Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar bu davanın başına, ümmetin başına getirmeye, onu lider yapmaya ve Devlet Bahçeli ile beraber bu ülkeyi tekrar yönetmek için, yönettirmek için onların önünde ordu olmaya kefenli liderin, kefenli askeri olmaya ant içtik”





Ortaya çıkan bot hesap skandalı ise AKP'nin ilk icraatı değil. Mayıs 2018'de yaşanan başka bir olayda da bot hesap skandalı gözler önüne serilmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o tarihte, partisinin grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” ifadesini kullandı...



Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası çok sayıda Twitter kullanıcısı Erdoğan’a “Tamam” mesajı gönderdi. Twitter'da "T A M A M" etiketine 2 milyon tweet atıldı. "T A M A M" etiketi dünya gündeminde de birinci sıraya yükseldi.



AKP kanadı da buna karşılık Twitter’da “DEVAM” etiketini işlemeye başladı. AKP’liler ve trol hesaplar “DEVAM” ile ilgili birçok tweet paylaştı. Ancak etiketin üst sıralara çıkması ve paylaşımların çok gözükmesi için kullanılan bot hesaplar Twitter’ın gözünden kaçmadı. Bot yani sahte hesaplardan paylaşılan “DEVAM” tweetleri silinince AKP’nin çalışması da geri sıralara düştü.







MUHARREM İNCE'DEN MUSK'A ÇAĞRI

Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de bot hesaplara dikkat çekti. İnce, kendisini destekleyen bazı Twitter hesaplarının ‘bot hesap’ olduğuna yönelik iddia ve eleştiriler ardından Twitter'in sahibi Elon Musk’tan talepte bulundu.

