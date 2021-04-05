Ne iş olsa yapan üniversiteli sayısında patlama

Kendi alanlarında iş bulamayan üniversite mezunları, uzmanlık gerektirmeyen işlere yönelmiş durumda. Son 6 yılda uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunlarının sayısı yüzde 97 oranında arttı.
TÜİK verilerine göre ülke genelinde dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 61. Bu rakama mevsimlik işçiler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve ümitsiz işsizler eklendiğinde sayı 9 milyon 638 bine yükseliyor.
Birgün Gazetesi'nden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, dar tanımlı 4 milyon işsizin içerisinde 15 yaş ve üzeri 1 milyon 88 bin üniversite mezunu işsiz var.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2019 yılında yayımladığı verilerine göre, Türkiye’de yükseköğretime katılım son 10 yılda iki kat artarken, üniversite mezunlarının istihdam edilme oranı yüzde 6 azaldı.
Uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunu sayısı (bin kişi)