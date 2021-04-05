Samanyolu Haber /Ekonomi / Ne iş olsa yapan üniversiteli sayısında patlama /05 Nisan 2021 10:54

Ne iş olsa yapan üniversiteli sayısında patlama

Kendi alanlarında iş bulamayan üniversite mezunları başka alanlara yönelirken, son 6 yıl içerisinde uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunlarının sayısının yüzde 97 oranında arttığı belirlendi.

SHABER3.COM

Kendi alanlarında iş bulamayan üniversite mezunları, uzmanlık gerektirmeyen işlere yönelmiş durumda. Son 6 yılda uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunlarının sayısı yüzde 97 oranında arttı.

TÜİK verilerine göre ülke genelinde dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 61. Bu rakama mevsimlik işçiler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve ümitsiz işsizler eklendiğinde sayı 9 milyon 638 bine yükseliyor.

Birgün Gazetesi'nden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, dar tanımlı 4 milyon işsizin içerisinde 15 yaş ve üzeri 1 milyon 88 bin üniversite mezunu işsiz var.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2019 yılında yayımladığı verilerine göre, Türkiye’de yükseköğretime katılım son 10 yılda iki kat artarken, üniversite mezunlarının istihdam edilme oranı yüzde 6 azaldı.

Uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunu sayısı (bin kişi)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ne iş olsa yapan üniversiteli sayısında patlama Sonraki Haber >>

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:37