Samanyolu Haber /Dünya / Ne işe yarayacağı şüpheli: DSÖ ekibi Çin'de koronavirüsü araştıracak /11 Temmuz 2020 10:39

Ne işe yarayacağı şüpheli: DSÖ ekibi Çin'de koronavirüsü araştıracak

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı bir ön araştırma ekibi koronavirüs salgınının çıkış kaynağını soruşturmak üzere Çin'e gidiyor.

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Yeni tip koronavirüsün geçtiğimiz yılın sonlarında Vuhan şehrindeki bir hayvan pazarında vahşi hayvanlardan insanlara geçtiğine inanılıyor.

Bir hayvan sağlığı uzmanı ve bir salgın bilimciden oluşan ekip Çinli bilim insanları ile birlikte soruşturmanın yol haritası ve kapsamına karar verecekler.

Ekipteki iki kişinin isimlerini açıklamayan DSÖ sözcüsü Margaret Harris uzmanların yola çıktıklarını ve soruşturmanın çerçevesini belirleyeceklerini vurguladı.

Harris ön görüşmelerde soruşturmayı yürütecek ekibin de belirleneceğini söyledi.

Covid-19'a neden olan koronavirüsün yarasalarda rastlanan virüslere çok benzer olduğu biliniyor fakat araştırmada insana geçerken arada başka hayvan türlerinin de yer alıp almadığı tespit edilmeye çalışılacak.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo defaatle virüsün kaynağının Vuhan şehrindeki bir virüs araştırmaları laboratuvarı olduğunu belirtti. İkili iddialarını destekleyen kanıtlar öne sürmezken Pekin yönetimi bunu sert bir dille reddetti.

Öte yandan bilim insanları hayvan pazarının salgından hemen sonra kapatıldığını hatırlatarak geçmişe yönelik yapılacak bir araştırmanın kesin sonuçlara ulaşmasının zor olacağını belirtiyor.
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