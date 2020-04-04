Ne karantina ne sosyal mesafe!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı karantina uygulanmayan nadir ülkelerden biri olan İsveç'te halk, güneşli havanın keyfini çıkarmak için parklara ve restoranlara akın etti.





İsveç'te Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatıldı.





Anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak "İsveç modeli" uygulanıyor.





Bugün Havanın güneşli olmasını fırsat bilen binlerce kişi başşehir Stockholm'de restoran ve kafeleri doldurdu.





Mariatorget Meydanı'ndaki restoran ve kafelerin dışında oturan kalabalık gruplar, sıcak havanın keyfini çıkardı.





BAŞBAKAN: İYİ BİR STRATEJİ İZLİYORUZ





İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Koronavirüs salgınının haftalar değil, aylar süreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, temizlik kurallarına uysun. Tüm ülkeler sosyal mesafeyi nasıl yapacaklarını ve sağlık hizmetlerinin nasıl güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu konuda adımlar atıyor. Biz bunu biraz farklı şekillerde yapıyoruz."





Löfven, "Biz virüsün yayılma hızını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu konuda uzman insanları dinliyorum ve iyi bir strateji izlediklerine kani geliyorum." dedi.





İsveç'te 4 Nisan itibarıyla 6 bin 443 Koronavirüs vak'ası görülürken, 373 kişi hayatını kaybetti.



