Samanyolu Haber /Dünya / Ne komada ne de hasta /26 Ağustos 2020 13:17

Ne komada ne de hasta

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, sağlığıyla ilgili spekülasyonların ardından ilk kez iktidardaki İşçi Partisi'nin politbüro toplantısında görüntülendi.

SHABER3.COM

Resmi devlet ajansı KCNA’nın dün gerçekleştiğini belirttiği toplantıda Kim, Kuzey Koreli yetkililere, koronavirüs salgını ve yaklaşan tayfunun ülkeye getireceği tehlikelere hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Servis edilen fotoğraflarda, toplantı sırasında sigara içtiği görülen Kim, devletin ‘kötü huylu virüsü uzak tutma çabalarında bazı eksiklikler yaşandığını’ söyledi ancak detay vermedi.

Kuzey Kore’den yapılan resmi açıklamalara göre ülkede henüz bir koronavirüs vakası görülmedi. Olası bir salgının, yaptırımlar altında yaşayan ülkede ciddi bir yıkıma yol açabileceği belirtiliyor.

Son olarak Güney Kore’den tekrar Kuzey Kore’ye kaçan 24 yaşındaki erkeğin virüs taşıdığından şüphelenilmiş, ancak bu doğrulanmamıştı.

Bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kim Jong-un'un sağlık durumunun kötü olduğuna dair haberler sık sık gündeme geliyor. Son olarak Kim’in komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiği öne sürülmüştü.
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