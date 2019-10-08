Ne konuştukları ortaya çıktı

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Pazar günü yapılan telefon görüşmesinin detaylarını yazdı. Gazeteye göre Erdoğan telefonda Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik askeri operasyonla ilgili olarak "harekete geçeceğini" söyledi. Trump ise Erdoğan'a "Tüm IŞİD savaşçılarından sorumlu olursun" dedi





ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir deniz aşırı operasyonların sonlandırılması ve Amerikan askerlerinin ülkeye dönmesi gerektiğini savunuyor. Ancak girişimleri Kongre'yle ulusal güvenlik yapılanması tarafından durduruluyor ve Trump her seferinde geri adım atıyordu.





New York Times (NYT), ABD Başkanı'nın son girişiminin de, Erdoğan'la ticaret ve savunma işbirliğinin konuşulduğu bir telefon görüşmesinin sonunda, "Erdoğan'dan gelen beklemediği bir talebe, çok fazla düşünmeden verdiği bir yanıt gibi durduğunu" yazdı.





Habere göre Erdoğan, Trump'a, görüşmenin sonlarına doğru, uzun süredir Fırat'ın doğusuna yönelik planlanan operasyon için daha fazla beklemeyeceğini ve artık harekete geçeceğini söyledi.









NYT'ye konuşan danışmanlarına göre Trump, Erdoğan'a "herhangi bir operasyona destek vermeyeceğini" söyledi.



