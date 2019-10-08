Ne konuştukları ortaya çıktı

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Pazar günü yapılan telefon görüşmesinin detaylarını yazdı. Gazeteye göre Erdoğan telefonda Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik askeri operasyonla ilgili olarak "harekete geçeceğini" söyledi. Trump ise Erdoğan'a "Tüm IŞİD savaşçılarından sorumlu olursun" dedi
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir deniz aşırı operasyonların sonlandırılması ve Amerikan askerlerinin ülkeye dönmesi gerektiğini savunuyor. Ancak girişimleri Kongre'yle ulusal güvenlik yapılanması tarafından durduruluyor ve Trump her seferinde geri adım atıyordu.
New York Times (NYT), ABD Başkanı'nın son girişiminin de, Erdoğan'la ticaret ve savunma işbirliğinin konuşulduğu bir telefon görüşmesinin sonunda, "Erdoğan'dan gelen beklemediği bir talebe, çok fazla düşünmeden verdiği bir yanıt gibi durduğunu" yazdı.
Habere göre Erdoğan, Trump'a, görüşmenin sonlarına doğru, uzun süredir Fırat'ın doğusuna yönelik planlanan operasyon için daha fazla beklemeyeceğini ve artık harekete geçeceğini söyledi.
NYT'ye konuşan danışmanlarına göre Trump, Erdoğan'a "herhangi bir operasyona destek vermeyeceğini" söyledi.
Ancak Erdoğan'ı harekete geçmemeye ikna etmek yerine, telefonu kapattıktan sonra gece yarısı bir açıklama yayımlayarak, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin olası bir operasyonunu engellemek üzere "tuzak teli" olarak üslenen yaklaşık 50 Amerikan askerini geri çekeceğini açıkladı.
Pazartesi sabahı, hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar, Trump'ı, bu adımın "Amerika'nın bölgedeki en etkili ve sadık ortaklarından olan Kürtleri yüz üstü bırakmak ve Amerika'nın en tehditkâr düşmanlarını cesaretlendirmek anlamına geleceğini" söyleyerek eleştiri yağmuruna tuttu.
'Trump'ın tweetleri, Türkiye'nin operasyonunu onaylamadığı anlamına geliyor'
Telefon görüşmesi sonrası ABD askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekileceğini duyuran Trump'ın, Cumhuriyetçilerden ve ABD'nin ortaklarından gelen tepkilerin ardından karmaşık mesajlar vererek Orta Doğu politikasında bir kaosa yol açtığını belirten gazete, Pazar gece telefon konuşması sonrası yapılan Beyaz Saray açıklamasını hatırlattı.
Açıklamada, ABD'nin çekileceği ve Türkiye'nin uzun zamandır planlanan askeri operasyonuna müdahil olmayacağı duyuruluyordu.
Trump, bu kararı "Bizim buradan çıkma zamanımız geldi, şimdi oradaki karmaşayı başkaları çözsün" diyerek savunmuştu.
Ancak Pazar gecesi duyurulan bu kararın ardından, Trump'ın destekçisi olan Cumhuriyetçi senatörler dahil olmak üzere ABD'deki birçok kişi ve kurumdan ağır eleştiriler ve tepkiler gelince, Trump'tan kafaları karıştıran bir tweet geldi.