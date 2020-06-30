Samanyolu Haber /Gündem / Ne kriz ne de salgın durdurabildi! /30 Haziran 2020 12:50

Ne kriz ne de salgın durdurabildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıkmasına rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, Kanal İstanbul projesinde her gün yeni bir adım atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projenin 3'üncü etabını da onayladı.

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SAMANYOLUHABER- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3'üncü etabı onaylanan Kanal İstanbul Projesi'nin çevresini oluşturan imar planları, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki yaklaşık 133 milyon 640 bin metrekareyi kapsıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul proje alanını kapsayan, "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3'ünü onayladı.

YENİ RANT BÖLGELERİ 

Kanal İstanbul projesinde Arnavutköy ve Başakşehir'in dahil olduğu alanda konuttan yeşil alana, konut kat sayısından ulaşım güzergâhlarına kadar birçok yeni adım belirlendi.

23 Aralık 2019'da onaylanan "Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" değişikliği, itiraz müracaatları üzerine revize edilerek tekrar askıya çıkarıldı.

Planların 1'inci etabı 3 bin 982,6 hektar alan, 2'nci etabı 3 bin 488,6 hektar alan, 3'üncü etabı ise 5 bin 893 hektar alan olmak üzere toplam 13 bin 364,2 hektar alan, bir başka ifadeyle yaklaşık 133 milyon 640 bin metrekare alandan oluşuyor.

Onaylanan etaplarda söz konusu imar planları kararıyla konut, ticaret, turizm, sosyal donatı, resmi kurum, teknik altyapı kullanım, lojistik tesis ve fuar alanları ile teknoloji geliştirme bölgelerinin önü açılmış oldu.

GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ

Ulaşım şeması oluşturularak, Kanal İstanbul'un karayolu, metro ve raylı sistemlerle İstanbul merkezine ve şehirler arası yollara bağlanabilmesini sağlayacak güzergâhlar belirlendi.

Halkalı-İstanbul havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergâhı, Küçükçekmece-Avcılar karayolu geçiş güzergâhı, E 5 karayolu bağlantı ve geçiş güzergâhı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergâhı İstanbul Boğazı ile Kanal İstanbul arasında kalacak adanın İstanbul ile bağlantısını sağlayacak.

Bakanlık, göl ve çevresi ile korunan alanların yoğunlukta olduğu diğer 4 etap için de imar planı çalışmalarını sürdürüyor.
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