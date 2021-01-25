Ne olduysa Saraydaki o toplantı sonrasında oldu...

Adalet Bakan Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kamuoyu önünde birbirlerine verdiği mesajlar tartışılmaya devam ediliyor. AKP yöneticileri iki bakan arasında sorun olmadığını ileri sürse de iki ismin destekçileri tarafından yapılan çıkışlar tartışmanın boyutunu ortaya çıkarıyor.





Independent Türkçe’de yer alan habere göre; AKP kulislerinde Gül ve Soylu arasında yaşanan tartışmanın nasıl yankılandığını ve tartışmalar devam ederken Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapılan reform toplantısının tartışmanın fitilini ateşlemiş olabileceği kaydedildi.





“ALBAYRAK’IN ETRAFINDA ODAKLANAN GÜÇ ACABA KİMİN TARAFINI SEÇECEK”





Ankara’da AKP’ye yakın siyasi kulislerde artık yüksek sesle dile getirilen bir soruya dikkat çekilen haberde, o soru şöyle: “Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ederek siyasi arenadan çekilen Berat Albayrak’ın etrafında odaklanan politik, iktisadi ve medya gücü acaba kimin tarafını seçecekti?” Haberde bu soruya şöyle cevap verildi: “Gerek Beştepe’ye yakın, gerekse de Albayrak’a yakın bazı sosyal medya hesaplarının Süleyman Soylu’nun çevresinde konumlanmaya başlaması soruya net bir cevap vermeye yetmese de bazı gazeteciler ve iktidara yakın kaynaklar iki bakan arasındaki polemiği de benzer bir yaklaşımla yorumladı. Soylu ve Gül’ün karşı karşıya gelmesi, Berat Albayrak’ın istifası sonrası ortaya çıkan güç boşluğunu doldurma mücadelesi olarak izah edildi.”





SARAY’DA YAPILAN REFORM TOPLANTISI





Habere göre Soylu’nun o tweeti attığı gün Beştepe’de kritik bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri de hazır bulundu. Tek maddelik gündemi olan toplantıda ekonomi ve yargı reformlarının taslak metinleri Cumhurbaşkanı’na sunuldu.





TOPLANTIDAN HERKES MEMNUN AYRILDI, BİR KİŞİ HARİÇ





Hazine ve Maliye Bakanı vergi muafiyetinden teşviklere, vergi indiriminden mülkiyetlerin el değiştirmesinin kolaylaştırılmasına varıncaya kadar geniş bir ekonomi paketini, Adalet Bakanı da yargı reformunun en önemli başlıklarından biri olan insan hakları eylem planının taslak metnini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz ettiler.





Ekonomi ve hukukta reform, söylem üretemeyen, toplumun beklentilerine cevap veremeyen AKP’nin tabanının yeni bir hikaye etrafında toparlanma imkanı sunuyordu. Öyle ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak’ın istifasının ardından gündeme getirdiği reformları, Türkiye’nin şahlanış dönemine geçişinin nişanesi olarak nitelendirmişti.





Parti’ye yakın kaynaklara göre; 20 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te yapılan toplantıda iki bakanın sunumunu dikkatle izleyen bir grup başkanvekili reform paketlerini “Bu, AK Parti’mizin yoluna kaldığı yerden devam etmesidir” diyerek yorumladı. Taslak çalışmalar iki bakan, genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Katılımcılar Külliyedeki toplantıdan memnuniyetle ayrıldı, sadece bir kişi dışında.





Reform gündemi, birçok kurumu taahhüt altında bırakacak olması nedeniyle Türkiye’nin yeni bir viraja girmesi anlamını taşıyordu. Çünkü ekonomide ve hukukta reform demek son yıllarda yükselişe geçerek Cumhur ittifakını kuşatan milliyetçi popülist yaklaşımın ve önceliklerin doğal sınırlarına çekilmesi demekti aynı zamanda.





SOYLU, O TWEETİ ATMAK İÇİN ÜÇ GÜN BEKLEDİ Mİ?





Bakan Soylu’nun tedavi süreci devam eden annesine yönelik hakaret eden şahsın hakim tarafından serbest bırakılmasına gösterdiği tepki karardan üç gün sonraydı. Çünkü şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı o tweeti atılmadan üç gün önce verilmişti.





SOYLU “AFETLERE KARŞI HEPİMİZ TEDBİRLİ OLMALIYIZ” DEMİŞ





İçişleri Bakanı Soylu neden o gün değil de üç gün bekledi ve reform toplantısının hemen ardından söz konusu tweeti attı? Ya karar bakana geç ulaşmıştı ya da gösterdiği tepkinin asıl hedefi, birkaç saat önce katıldığı reform gündemli toplantıydı. Soylu’nun Gül’ün açıklamalarını soran gazeteciye “afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız” sözü aslında siyaseten olup bitenlere verilen ince bir mesajdı.”