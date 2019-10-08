Samanyolu Haber /Gündem / 'Ne olur bu dosya kapatılmasın' /08 Ekim 2019 15:10

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden, Nadira Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov konuştu

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin şüpheler sürüyor. AKP'li Şirin Ünal’ın evinde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın ağabeyi BirGün’den İsmail Arı’ya konuştu.


"YALVARIYORUM NE OLUR BU DOSYA KAPATILMASIN"

"Dosyayı kapatmamanızı rica ediyorum. Ne olur yani burada ailecek kahrolduk. Annem üzüntüden hemen ölebilir" diyen ağabey Kadirova şunları söyledi:

“Herkese merhaba, öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Özbekistan’dan selamlarımı iletiyorum. Kardeşimin ölümü ile alakalı şüpheler var. Lütfen, sizden rica ediyorum, yalvarıyorum, ne olur bu olay bu dosya kapatılmasın. Dosyayı kapatmamanızı rica ediyorum. Ne olur yani burada ailecek kahrolduk. Annem üzüntüden hemen ölebilir. Annem çok kötü durumda ve ilaçlarla, haplarla yanında duruyorum. Annem hemen ölebilir. Sizlerden rica ediyorum, bu dosyayı kapatmamanızı rica ediyorum, ne olur. Hepinize teşekkür ediyorum, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.”


AVUKAT, DOSYAYA ULAŞAMADI

Kadirova ailesinin avukatı Birol Öztürk BirGün’e yaptığı açıklamada, önemli gelişmeler ve tanıklar olduğunu vurgulayarak, “Özbekistan’da bulunan Türkiye Konsolosluğu’nun vekaletname konusunda ağabeye zorluklar çıkarttı. Hala dosyaya ulaşamadım ve dosyaya ulaştığımda çok detaylı bir açıklama yapacağım” dedi.
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