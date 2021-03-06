Ne terör ne uzay: Geçim derdi her şeyin önünde

Metropoll Araştırma şirketi, Türkiye’nin Nabzı Araştırması'nın şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmada vatandaşın gündemindeki öncelikli konunun geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğu görüldü.







OY VERMENİN ANA KRİTERİ EKONOMİ





“Sizin oy verme davranışınızı aşağıdaki faktörlerden en çok hangi etkiler?” sorusuna ekonomik şartlar diyenlerin oranı yüzde 39,1, parti liderleri diyenlerin oranı yüzde 22.3, siyasi kimlik diyenlerin oranı yüzde 21.3, dış politika diyenlerin oranı yüzde 7.5 oldu.





ÖNCELİKLİ KONU GEÇİM DERDİ VE İŞSİZLİK





Ankete katılanların yüzde 58’i ülkenin en önemli sorununun geçim sıkıntısı ve işsizlik olarak cevapladı. Pandemi diyenlerin oranı yüzde 15.3, terör ve güvenlik diyenler yüzde 10.4, eğitim diyenler yüzde 9.2 oldu.







Vatandaşların yüzde 65.8’i muhalefet liderlerinin sokağa çıkmasını, yüzde 20.8’i ise TV ve medya aracılığıyla politikalarını anlatmasını istiyor.





“Muhalefet partileri arasında ekonomiyi iyi yönetebileceğini düşündüğünüz bir isim söyleyin” yönündeki açık uçlu soruya yüzde 10,5 Mansur Yavaş, yüzde 9,3 Ali Babacan, yüzde 7.3 Meral Akşener, yüzde 5.1’i Ekrem İmamoğlu, yüzde 3.1’i ise Selahattin Demirtaş cevabını verdi.





Ankete katılanlara “Siyasi parti liderlerinin Ak Parti iktidarına yönelik muhalefetini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Bu soruya ankete katılanların yüzde 48.6’si İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener derken, yüzde 33.6’sı ise CHP Genel Başkanı Cemal Kılıçdaroğlu’nun en başarılı muhalefeti yaptığını kaydetti.





