Ne TL ne döviz ille de altın!

2018 yılı ağustos ayında Türk Lirası'nın Amerikan Doları ve euro karşısında yüzde 35 değer kaybetmesi tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarında belirleyici oldu.





2019 yılında "dolarizasyon" denilen döviz mevduatı artışının yanısıra altın mevduatı da katlandı.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre 2018 yılı aralık ayında 38 milyar 335 milyon lira olan altın mevduatı 2019 yılı aralık ayında 76 milyar 98 milyon liraya fırladı. Yıllık yüzde 98,5'lik artış "güvenli liman arayışı" diye yorumlanıyor.



ALTIN 2020 YILINDA DA KAZANDIRIYOR

Dolar mevduat hesapları da yüzde 20,4 artışla 89 milyar 759 milyon dolardan 108 milyar 81 milyon dolara yükseldi.



Aynı dönemde TL mevduatı ise yüzde 13,5 artarak 730 milyar 451 milyon liraya çıktı.





Altın yatırımcısının yüzünü de kara çıkarmadı ve ons altın yatırımcısına 2019’da yüzde 19’a yakın getiri sağladı.







ÇEYREK ALTIN 500 TL'NİN EŞİĞİNDE





Altın 2020 yılında da kazandırmaya devam ediyor. Bir ayda yatırımcısına yüzde 4’ün üzerinde getiri sağlayan altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 304 lira seviyesini aştı.





3 Şubat'ta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 496,73 TL'den, Cumhuriyet altını ise 2 bin 40 TL'den satılıyor.





ALTIN MİLYONERLERİ YÜZDE 120 ARTTI





En hızlı artış da altın milyonerlerinde yaşandı. 2018’de altın milyonerlerinin mevduatı 4 milyar 543 milyon lira iken yüzde 120 artışla 9 milyar 992 milyon liraya fırladı.







Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre merkez bankaları geçen yıl toplam 650 ton net altın alımı yaptı. Geçen yıl dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası ise 159 tonla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) oldu.





MERKEZ BANKASI ALTIN SIRALAMADA 14'ÜNCÜ





TCMB’yi 158 tonla Rusya Merkez Bankası ve 96 tonla Çin Merkez Bankası takip etti. Böylece Türkiye 2018 sonunda resmi altın rezervi en fazla olan 21’inci ülkeyken 2019 sonunda 14’üncü sıraya çıktı.





Dünyada toplam net alımlar 650,3 tonla tarihin en yüksek 2'nci seviyesine ulaştı.





Toplam rezervler de 34 bin 700 tona çıktı. 2019 yılıyla beraber merkez bankaları 10 yıl üst üste toplam altın rezervlerini artırmış oldu.





Dünya'nın haberine göre son 10 yılda merkez bankaları dünya genelinde 5 bin tonluk net altın alımı gerçekleştirdi.





ŞİRKETLER DE ALTIN ALMAYI TERCİH ETTİ





Ticari ve diğer kuruluşların kıymetli maden hesabı 2019 yılı sonunda 4 milyar 867 milyon liraya çıktı. Böylece ticari ve diğer kuruluşların altın hesabı 1 yılda yüzde 130 artmış oldu.





Toplam kıymetli maden hesapları ise 80 milyar 970 milyon liraya ulaştı. Bu da 2018 yılı aralık ayında 40 milyar 446 milyon liranın ikiye katlandığını ortaya koyuyor.





Tıpkı vatandaşlar gibi ticari kuruluşlar da dalgalı günlerde "güvenli liman" altın almayı tercih etti.