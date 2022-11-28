Samanyolu Haber /Gündem / Ne ülke ama!... Sahte doktorun arkadaşı sahte beyin cerrahı çıktı /28 Kasım 2022 18:25

Ne ülke ama!... Sahte doktorun arkadaşı sahte beyin cerrahı çıktı

Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtıp yaklaşık bir yıl görev yapan sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın arkadaşının da kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞI TUTUKSUZ YARGILANACAK
DHA’nın haberine göre; Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz’ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul’da yakalanarak ilçeye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HASTANEDEKİ PERSONELİN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK
Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı iki müfettiş görevlendirdi. Müfettişler Çerkezköy’e gelerek çalışmalarına başladı. Müfettişlerin, Özkiraz’ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.
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