Samanyolu Haber /Gündem / ‘Ne yaparsanız yapın AYM iptal eder’ /09 Nisan 2020 08:31

‘Ne yaparsanız yapın AYM iptal eder’

Duayen hukukçu Hikmet Sami Türk, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen infaz düzenlemesini değerlendirdi.

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“Rahşan Affı” olarak bilinen 1999 affı sırasında Adalet Bakanı olan Türk, “Ne yaparsanız yapın, bu infaz düzenlemesini de Anayasa Mahkemesi (AYM) genişletir” dedi. Türk, şu ifadeleri kullandı:

*1999 affında, cezaevinden çıkıp yeniden suç işleyen, eşini öldüren, ağır suçlara karışanlar büyük sıkıntı yarattı. Şimdi de aynı ihtimal var.

*Bu tür yasaların adı infaz ya da şartlı salıverme de olsa, af sonucunu doğuruyor. Kapsama istisna koymak da gerekiyor ama o zaman da AYM eşitlik ilkesine aykırı buluyor, toplum vicdanının kabul etmediği suçlular da dışarı çıkıyor.

*Bu yasa için de TBMM'den yeterli imza ile ya da bir mahkeme AYM'ye başvurursa aynı sonuç doğabilir. Cezaevindeki sıkışıklığın azaltılması nedeniyle bu düzenleme olumlu ama sonuçları kestirilemez.

1973 affının da AYM tarafından iptal edildiğini hatırlatan Hikmet Sami Türk, gazeteciler, sanatçılar, aydınların kapsam dışı bırakılmasını da eleştirerek, “Düşünce suçluları diye nitelenen bu kişiler de yasa teklifine mutlaka alınmalı, siyasi barış da sağlanmalı'' ifadelerini kullandı.
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