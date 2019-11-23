Samanyolu Haber /Politika / Ne yapayım, 20 tane Berat bulamam ki! /23 Kasım 2019 19:52

Ne yapayım, 20 tane Berat bulamam ki!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 21 önemli ismin Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında bulunduğu bazı bakanları şikâyet etmek için Saray'a gittiği ortaya çıktı.

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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul, Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere pek çok kalesini kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) hezimetin sorumlusu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gösterilmişti. 

AKP'nin önde gelen isimlerinin yer aldığı bir grubun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da dahil olduğu bazı bakanları şikâyet etmek için AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği iddia edildi. 

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in bugün yayımlanan makalesine göre Erdoğan, şikâyet için gelen 21 kişilik gruba, “Ne yapayım, 20 tane Berat (Erdoğan'ın damadı) bulamam ki!” cevabını verdiğini öne sürdü.

SIRA ERDOĞAN'IN DAMADINI ŞİKÂYET ETMEYE GELİNCE...

İsmet Özçelik makalesinde, "Tek tek bakanları masaya yatırmışlar. Sert eleştiriler yöneltmişler. Sıra tam ‘Damat’a gelince Erdoğan araya girmiş: ‘Ne yapayım 20 tane Berat bulamam ki’ demiş. Birbirlerinin yüzüne bakmışlar. ‘Damat’ konusuna girmeden çıkmışlar. Mesajı almışlar.” ifadelerini kullandı. 
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