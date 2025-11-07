Ne yapsalar olmuyor: Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yılı son Enflasyon Raporu toplantısı sona ererken, TCMB Başkanı Fatih Karahan yeni enflasyon tahminlerini açıkladı.





Karahan, 2025 yılı için ikinci toplantıda yüzde 24 olarak duyurulan beklentinin, üçüncü raporda yüzde 25-29 aralığına yükseltildiğini hatırlattı. Yılın son raporunda ise bu tahminin 31-33 aralığına çıkarıldığını bildirdi.





2026 yılı içinse ikinci raporda yüzde 12 olarak açıklanan tahminin, üçüncü raporda yüzde 13-19 aralığına revize edildiğini belirten Karahan, son raporda bu aralığın korunduğunu ifade etti.





ENFLASYONDA TAHMİN VE ARA HEDEF AYRIMI

TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’ndan itibaren enflasyon tahminleri ile yıl sonu hedeflerini ayrı şekilde açıklamaya başladı. Buna göre 2025 yılı için ara hedef yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 yılı için yüzde 9 olarak belirlendi. Banka, olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece bu hedeflerin sabit kalacağını, yalnızca tahminlerde güncelleme yapılacağını duyurdu.





Karahan, daha önce yaptığı değerlendirmede, “Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullanmış, 2026 yılı için de yüzde 13-19 aralığında bir beklenti açıkladıklarını hatırlatmıştı.