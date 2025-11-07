Samanyolu Haber /Gündem / Ne yapsalar olmuyor: Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti /07 Kasım 2025 13:35

Ne yapsalar olmuyor: Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı dördüncü enflasyon raporu toplantısı sürerken, TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon beklentilerini açıkladı. Tahminler yeniden yukarı revize edildi!

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yılı son Enflasyon Raporu toplantısı sona ererken, TCMB Başkanı Fatih Karahan yeni enflasyon tahminlerini açıkladı.

Karahan, 2025 yılı için ikinci toplantıda yüzde 24 olarak duyurulan beklentinin, üçüncü raporda yüzde 25-29 aralığına yükseltildiğini hatırlattı. Yılın son raporunda ise bu tahminin 31-33 aralığına çıkarıldığını bildirdi.

2026 yılı içinse ikinci raporda yüzde 12 olarak açıklanan tahminin, üçüncü raporda yüzde 13-19 aralığına revize edildiğini belirten Karahan, son raporda bu aralığın korunduğunu ifade etti.

ENFLASYONDA TAHMİN VE ARA HEDEF AYRIMI
TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’ndan itibaren enflasyon tahminleri ile yıl sonu hedeflerini ayrı şekilde açıklamaya başladı. Buna göre 2025 yılı için ara hedef yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 yılı için yüzde 9 olarak belirlendi. Banka, olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece bu hedeflerin sabit kalacağını, yalnızca tahminlerde güncelleme yapılacağını duyurdu.

Karahan, daha önce yaptığı değerlendirmede, “Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullanmış, 2026 yılı için de yüzde 13-19 aralığında bir beklenti açıkladıklarını hatırlatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ne yapsalar olmuyor: Merkez Bankası enflasyon tahminlerini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:06