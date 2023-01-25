Ne yediğinize dikkat edin: 97 başvurudan sadece 28’i helal sertifikası alabildi

2019 yılında kurulan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), bugüne kadar 97 başvurudan 28’i için helal akreditasyon kararı verdi.







97 AKREDİTASYON TALEBİ GELDİ

Helal Akreditasyon Kurumu verilerine göre, kuruluş sürecini ve altyapısını tamamlayan Kurum, Ekim 2019’dan itibaren tüm dünyadan akreditasyon taleplerini kabul etmeye başladı. Kuruma, bugüne kadar yarısı yurt dışında yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından olmak üzere toplam 97 akreditasyon talebi geldi.





28 TALEBE AKREDİTASYON KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda HAK, 19’u geçen yıl olmak üzere toplam 28 akreditasyon kararı aldı. Söz konusu akreditasyon kararları, ürün ve hizmetleri helal olarak belgelendiren yerli ve yabancı kuruluşların yanı sıra personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar ile laboratuvarları da kapsıyor.





33 BAŞVURU İÇİN OLUMSUZ KARARI ÇIKTI

Ayrıca toplam 97 dosya arasından 33’ü de başvuru sahibi kuruluşların asgari gereklilikleri sağlayamamalarından dolayı “olumsuz” olarak neticelendirildi.





Geriye kalan tüm dosyaların teknik incelemesi de tamamlanırken tespit edilen eksiklikler kuruluşlara bildirildi. Bu dosya sahiplerinin eksikliklerini gidermesi halinde, başvuruları takip eden aşamalara sevk edilecek.