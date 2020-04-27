Ne zaman normale dönüleceğini kimse bilmiyor

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, üretime başlamanın çok sıkıntılı, çok zor ve çok maliyetli olacağını söyledi.





Yenigün, “Yeni normalde üretim uzun süre katlanılacak bir durum değil, çünkü sosyal mesafe kuralları sebebiyle aynı çalışan sayısıyla çok daha az araç üretmek durumundasınız.” diye konuştu.





ÜRETİM AZALACAK, MALİYET KATLANACAK





Koronavirüs salgını ve sosyal mesafe kuralları gereği aynı ekiple çok daha az araç üreteceklerinin altını çizen Yeningün, "Biz Ford Otosan olarak eskiden günde 1.500 araç üretirken, şimdi ister istemez 500-600 adet üreteceğiz. Bu da her bir aracın maliyetini ciddi şekilde artıracak.” dedi.





Koç Holding'in iştiraki Ford Otosan'ın Kocaeli Gölcük tesislerinde hafif ticari ve panelvan tipi taşıtlar imal ediliyor. Eskişehir'ün İnönü ilçesindeki tesiste ise kamyon ve çekici sınıfında ağır vasıtalar imal ediliyor.





Sözcü'ye mülakat veren Yenigün, "Hiç kolay değil, ancak ne yazık ki bazı arkadaşlarımızı 05:00'te işe getireceğiz. Bir grup çalışanı ise işe getiremeyeceğiz. Ben ne zaman normale döneceğimizi bilmiyorum ve inanın kimse bilmiyor." ifadesini kullandı.

