Nebati 20 yıl önceye gitti: Ekonomiyi kıyasladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından 2002 yılı ile 2022 yılları arasında Türkiye’nin ekonomisine dair bazı kıyaslamalarda bulundu.





Nebati’nin kıyaslamasında öğrencilerin aldığı öğrenim kredisinin 2002’de 45 lira olduğu, 2022’de bu rakamın 850 liraya yükseldiği ifade edildi. Öğrenciler 2002 senesinde aldıkları 45 liranın 32 lirasıyla bir çeyrek altın alabilirken bundan 20 yıl sonra çeyrek altının fiyatı şu an kredinin neredeyse iki katına çıktı.





Nebati’nin paylaşımında ayrıca 2002 yılında 1 milyon haneye sosyal yardım yapıldığı ifade edilirken, 2021 yılında bu rakamın 4,3 milyona ulaştığı ifade edildi. Ancak Türkiye’nin nüfusu, aradan geçen 20 yılda yapılan yardımların arttığı 4,3 kat kadar artmadı.





Nebati’nin paylaşımları şöyle:





-2002 yılında eğitimin toplam bütçe içindeki payı yüzde 9,4 iken bugün bu oranı yüzde 13,5’e çıkarttık.





-KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine 135 TL aylık öğrenim kredisi verilirken; 2022'de lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL ve doktora öğrencilerine 2.550 TL burs veriyoruz.





-2002 yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 12 TL burs verilirken bugün bu rakam 469 TL’dir. 2002’de toplam okul öncesi eğitim kurumu sayısı 2.354 iken, 2022 yılında bu rakam 14.085’e ulaşmıştır.





-2002 öncesinde toplam 190 olan yurt sayısı, bugün 779’a yükselmiştir. 2002 öncesindeki 190 yurdun büyük kısmı ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan, hemen hepsi yeniden inşa edilmiştir. Böylece yurt yatak kapasitesi de 4 kattan fazla bir artışla 182 binlerden, 747 bine çıkmıştır.





-2002’de hiç Şehir Hastanemiz yokken, bugün tıbbi cihazlarla donatılmış Şehir Hastaneleriyle oldukça güçlü bir sağlık sistemine sahibiz. 2002 yılında sağlık harcamalarının toplam bütçe içindeki payı yüzde 2,5 iken, bugün bu oranı yüzde 6,4’e çıkarttık.





-2002 yılında sosyal amaçlı harcamalara bütçeden ayrılan kaynak toplam 1,6 milyar TL iken, 2022 bütçesinde bu kaynağı 100,8 milyar TL seviyesine yükselttik. Ayrıca, ek bütçe kanunumuz ile sosyal amaçlı harcamalara 44,8 milyar TL daha ek kaynak aktardık.





-Böylelikle sosyal amaçlı harcamalara bu yıl aktaracağımız kaynak tutarı toplamda 145,6 milyar TL’ye ulaşıyor. 2002 yılında sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 1,3 iken bugün bu oranı yüzde 5,1’e çıkarttık.





-2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır.