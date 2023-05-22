Nebati: Seçimden sonra dolar 30 TL olacak

Turhan Bozkurt’un yazısından ilgili bölüm şöyle:
Kredi kartlarının faizlerini politika faizine göre TCMB belirlediği için neredeyse bedavaya para sayılır. Bu yüzden nakit avans ve taksitli kartlarda ne kaldıysa herkes dibini sıyırıyor. Muhtemelen üç vakte o kapı açılmamak üzere kapatılacak. Hele hele Borsa İstanbul’da bankacılık hisseleri için öyle böyle bir hafta olmayacak. Kemerlerinizi bağlayın.
Merkez Bankası tabelada dolar TL kurunu 20’nin altında tutmak için akıl almaz kararlara imza atarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati baklayı ağzından çıkardı. Dolarda büyük sırrın nasıl ifşa olduğunu YouTube kanalımda ayrıntıları ile aktarmıştım.
Kaynağımın aktardığı bilgiye göre, İhracatçı birliklerinin başkanları ile biraraya gelen Nebati şu minvalde sözler sarfetti: “Biliyorum, bize kızgınsınız. Döviz kuru düşük kaldı. Zarar ediyorsunuz. Az daha sıkın dişinizi. 2’nci turdan sonra dolar, 27 TL-30 TL bandına oturacak.”
Sıradan bir demokraside sadece şu satırlar bile başlı başına hükûmet düşürecek kadar vahim. Hazine Bakanı doları nasıl ve niye tazyik altında bıraktıklarını itiraf etmiş.