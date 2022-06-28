Nebati de Albayrak'ın yolunda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) tarafından açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması kararları için Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar. Biz diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma ve aldığımız kararların hepsi geçici” dedi.





BDDK'nin son kararı sonrasında şirketlerin kur korumalı mevduata (KKM) yönelebilecekleri, ya da ellerindeki dövizle ithalata ağırlık verip dış ticaret açığını artıracakları gibi eleştiriler konusunda Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Nebati, “Etkisini gördük. Burada firma sayısından ve belirlenen rakamdan ziyade etkisi ve verdiği mesaj önemli. Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki, paralarını alıp gidip bu parayla döviz alma” diye konuştu.





Nebati, uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda da, “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz” dedi.





Nebati'nin bu sözleri kendisinden bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Ahmet Hakan'a, "Dolarla mı maaş alıyorsun?" diye sorduğu soruyu akıllara getirdi.





Ağustos 2021'de döviz kurunun yükselmesiyle Türk Lirasının daha cazip hale geldiğini savunan Albayrak, “Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Borsa Türkiye pozitif ayrışıyor. Gelişmekte olan ülkelerin performansına bakalım. Birçoğu para birimlerinde değer kaybetmiş. Türk ekonomisi iki sene öncesine göre çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Borsa Türkiye pozitif ayrışıyor. Gelişmekte olan ülkelerin performansına bakalım. Birçoğu para birimlerinde değer kaybetmiş” demişti.





Bu sözlerin ardından Ahmet Hakan, Bakan Albayrak’a, “Dolar artınca, döviz yükselince endişeleniyorum. Endişelenmeli miyim” sorusunu sormuş, Albayrak da, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” karşılığını vererek gülmüştü.





Bakan Nebati, “Kayseri'de cuma günü adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz dedik, sonra da 5'ten sonra o açıklamayı yaptık” diye konuştu.





Nebati, enflasyona endeksli tahvil konusunda şu an için yeni bir adım planlamadıklarını da ifade etti.