Nebati de itiraf etti: ‘O gece Merkez Bankası 7 milyar dolar sattı’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kur korumalı mevduat sistemi’ni açıkladığı 20 Aralık’ı ‘tarihi bir gün’ olarak nitelerken, “O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar.” dedi. Nebati, Merkez Bankası’nın o gece 7 milyar dolar ile müdahalede bulunduğunu da kaydetti.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber özel yayınında, 20 Aralık’taki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama ve kurdaki düşüşe ilişkin “20 Aralık bundan sonra Türkiye’nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye’nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu. 3 ay boyunca bu ülkenin ekonomisini ciddi bir şekilde kilitleyenlerin bir daha hayal kırıklığına uğradığı bir gece oldu” ifadelerini kullandı.



Bakan Nebati “Asla, o gece dolar satılmadı. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece bireyler döviz bozdurmak için adeta yarıştılar” iddiasında bulundu.



Ekonomide yeni bir araç olarak ‘Proje Kredileri’nin geleceğini söyleyen Nebati, “Proje olarak verdiğiniz krediyi sıkı bir şekilde takip edeceğiniz bir mekanizma oluşturuyoruz. Biz kutsal olmayan ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmiş, yeni eklemelerin de yapılabileceği, dünya örneklerinin alındığı ve içerideki dinamiklerin uyumunun sağlandığı bir model çıkardık” dedi.



Bakan Nebati, 20 Aralık gecesi Merkez Bankası’nın 7 milyar dolar ile müdahalede bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti ya da aklı başında bir ülke herhangi bir anda enstrümanını kullanır. Dünyada bütün MB’ler bütün kamu maliyesi araçları bu işler içindir. Türkiye’ye para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bütüncül bakış açısıyla uyumlu olduğu bir sürecin içindeyiz.”



“Piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğünü iddia ediyorlar” diyen Nebati, “40 milyar dolar nasıl olur? O gece Merkez Bankası 7 milyar dolar müdahalede bulundu. Tüm kamu ve kurumları her türlü enstürmanı kullanmakla mükelleftir. Merkez Bankası’nın müdahalesi varsa pazartesi belli olur” ifadelerini kullandı.